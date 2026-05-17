El club de lectura de Tossa celebra les 270 lectures compartides amb Maria Climent
Amb una quarantena de participants, el grup de lectura de Tossa continua actiu i es reuneix mensualment per comentar obres literàries
El grup de lectura de la biblioteca municipal de Tossa va commemorar aquest divendres les 270 lectures compartides des de la creació del grup. La trobada va comptar amb la participació de l’escriptora Maria Climent, autora de la novel·la “A casa teníem un himne”.
El grup, fundat el desembre de 2002 impulsat per Sumpta Taberner, s’ha anat ampliant al llarg dels anys. Amb una primera trobada que va reunir una dotzena de dones, més de vint anys després, el grup compta amb una quarantena de participants.
El grup continua plenament actiu, i es reuneix el primer divendres de cada mes a les 19.00 h per comentar una obra literària seleccionada prèviament.
Al llarg d’aquests anys, el grup ha compartit 244 obres de narrativa i 26 lectures d’altres gèneres literaris. Del total de lectures, el 38% corresponen a literatura catalana, el 10% a literatura castellana i el 52% a obres d’altres llengües traduïdes al català.
Les trobades tenen com a objectiu fomentar l’hàbit lector i enriquir l’experiència personal de lectura a través de l’intercanvi d’opinions, reflexions i emocions al voltant de les obres llegides. A més, el grup ha comptat durant aquests anys amb la participació de 41 autors, 6 traductors i 13 especialistes que han ajudat a aprofundir en les lectures compartides.
La Biblioteca Municipal de Tossa complementa aquesta proposta amb diversos grups de lectura infantils i juvenils adreçats a diferents franges d’edat, entre els quals hi ha el grup de lectura familiar, els grups “Xixanets”, “Illetes”, “Cadiretes”, “Bogamarins” i el grup de lectura juvenil.
Des de la Biblioteca destaquen la importància d’aquests espais de trobada cultural i participació ciutadana, i subratllen el valor de la lectura compartida com una eina de cohesió, aprenentatge i creixement personal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles