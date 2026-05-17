De pescador al Cap de Creus a actor teatral, Salvador Manera dona veu als oceans: "Si el mar desapareix, nosaltres també"
Creador escènic compromès amb el medi ambient ha convertit el mar en el centre d’una trajectòria artística singular que combina clown, poesia visual i consciència ecològica.
El seu darrer espectacle La tempestat de l'oceà arribarà el 9 de juliol al Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro
Sònia Fuentes
Salvador Manera, ànima de la companyia Empordà Mar, va arribar als escenaris als 45 anys, després d’una vida dedicada a la pesca al Cap de Creus. Però precisament aquesta mirada externa és la que ha convertit el seu projecte escènic en una proposta singular dins del panorama teatral català: espectacles de clown, gestualitat i poesia visual que parlen d’ecologia marina i canvi climàtic.
Tot va començar fa quinze anys, quan Salvador encara sortia a pescar cada dia. Entre les xarxes, però, cada vegada hi apareixien menys peixos i més residus. "Em sobtava trobar-me plàstics al mar. Vaig pensar que alguna cosa no estàvem fent bé", explica. Un programa europeu de diversificació pesquera li va oferir l’oportunitat d’explorar una nova via professional: es va apuntar a l’Institut del Teatre i va començar a crear activitats educatives vinculades al mar.
Aquella idea inicial va acabar transformant-se en Pescaplàstic, un espectacle de clown ambiental protagonitzat per un pescador que intentava pescar sense èxit mentre el mar revelava la seva realitat contaminada. L’obra va girar durant gairebé una dècada per escoles i festivals, convertint-se en una eina pedagògica inesperadament potent.
Amb els anys, Manera va decidir anar més enllà del missatge directe i construir un llenguatge escènic propi. Així va néixer Salvamars, un espectacle gestual sense paraules que apostava per la música clàssica i la poesia visual per despertar emocions més que no pas donar lliçons. La proposta va marcar un punt d’inflexió: va ser escollida com a espectacle oficial de la Copa Amèrica de vela, obrint-li les portes del circuit teatral professional. "Ja no volíem només explicar problemes. Volíem inspirar tendresa i respecte cap a la Terra", recorda. Paral·lelament, la seva relació amb científics i educadors ambientals va anar creixent.
El projecte va incorporar assessorament de centres d’investigació marina i activitats pedagògiques complementàries, convertint el teatre en una extensió de la divulgació científica. La seva nova creació, La Tempestat de l’Oceà, és probablement la més ambiciosa, diu. L’espectacle aborda temes complexos com l’acidificació marina, la pèrdua de biodiversitat o l’augment de la temperatura de l’aigua… sense utilitzar paraules. Un any sencer de creació, residències artístiques i assajos amb públic han estat necessaris per donar forma a aquesta peça dirigida per Gilbert Bosch, ajudant de direcció de Paco Mir (Tricicle).
El resultat és un viatge escènic que combina clown, música, llengua de signes i poesia visual per parlar d’un fenomen sovint invisible: la transformació silenciosa dels oceans. "El mar sembla net, però s’està convertint en un desert blau", alerta. En un moment dominat per pantalles i tecnologia escènica, Salvador defensa un teatre radicalment manual. Sense projeccions ni recursos digitals, els espectacles d’Empordà Mar es construeixen només amb actors, gest i emoció. Una aposta conscient. "Els nens ja tenen prou pantalles. El teatre ha de tornar a mirar als ulls", diu. Aquest posicionament no sempre encaixa amb totes les programacions culturals, però la selecció de La Tempestat de l’Oceà al Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro confirma que la seva proposta ha trobat espai dins dels grans circuits. Abans de l’estrena al festival, el dia 9 de juliol, oferirà el 30 de maig una sessió a l’Escala i també actuarà a Blanes, a Barcelona i a Sant Feliu, entre altres municipis.
Fa dos anys, Manera va prendre una decisió definitiva: abandonar la pesca professional per dedicar-se plenament a la creació artística i a l’educació ambiental. El mar continua sent el centre de tot, però ara des de l’escenari. Amb Pesca-plàstic, Salvamars i La Tempestat de l’Oceà, la companyia està construint una trilogia dedicada als oceans que culminarà amb un futur projecte: Atlàntida. Per a ell, el teatre és una forma de consciència. "Si el mar desapareix, nosaltres també", conclou.
La gira de La Tempestat de l’Oceà i els tallers educatius començarà el 17 de maig a Blanes, amb funció a les 12 hores a la Confraria de Pescadors. Els dies 23 i 24 de maig a Palamós es faran tallers educatius al Museu de la Pesca. El 30 de maig hi haurà doble activitat: La Tempestat de l’Oceà a L’Escala a les 19 hores i el taller Els peixos a la peixateria a La Selva de Mar.
El 6 de juny l’espectacle arribarà a Barcelona, a les 18 hores, al Museu Marítim de Barcelona, i el 13 de juny es representarà a Sant Feliu de Guíxols a les 10.30 hores. Els 27 de juny i 19 de juliol, Llançà acollirà tallers educatius.
La gira continuarà el 6 de juliol a Eivissa, el 9 de juliol a Almagro, i finalitzarà el 6 d’agost a El Port de la Selva, totes amb La Tempestat de l’Oceà.
