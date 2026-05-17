Sarsuela solidària a benefici del Mas Casadevall
Cinc corals i diversos solistes participen en la interpretació de "Cançó d'amor i de guerra" a l'Auditori de Girona
Cinc corals i diversos cantants solistes han interpretat a l'Auditori de Girona la sarsuela Cançó d'amor i de guerra en una funció solidària a benefici de la Fundació Autisme Mas Casadevall. La vintena edició del Festival Art i Altruisme va omplir la sala de cambra de l'Auditori i va portar a l'escenari, amb la direcció artística de la pianista Mariona Sarquella, un centenar de cantaires de les corals del GEIEG de Girona, Tribana de Salt, Croscat d'Olot, Cypsella de Sant Feliu de Guíxols i del taller de sarsuela Emmsa de Barcelona. Maria Juste, Paco Martínez, Xavier Mendoza, Tània Matas, Álvaro Soto i Pere Girbau van ser els solistes de la sarsuela, amb Xavier Thió com a narrador i direcció musical de Quim Bonal.
El Festival Art i Altruisme és un certamen anual que busca recaptar fons per a la Fundació Autisme Mas Casadevall, que dona suport a persones adultes amb trastorns de l’espectre autista (TEA). Mas Casadevall és conegut pels seus tallers dels quals en surten productes i objectes d’elaboració artesanal d’uns materials diversos com paper, ceràmica, cera i altres; es manté un restaurant obert al públic i la seva extensa horta produeix verdura i fruita. El centre funciona també com a residència per a una trentena de persones, i té un pis tutelat al centre de Banyoles amb capacitat per a vuit persones. Totes les persones que viuen tant al Mas com al pis de Banyoles, a més de participar en els tallers, assisteixen a activitats terapèutiques com ara fisioteràpia, musicoteràpia, estimulació sensorial, estimulació cognitiva, teràpia assistida amb animals i aiguasalut.
La directora del Festival és la pianista gironina Mariona Sarquella, que ha fet que a Art i Altruisme s'hi poguessin escoltar actuacions de concertistes considerats i estimats, primeres figures, solistes de piano i demés, quartets de corda, arpa i flauta, corals, artistes tots preparats per a una motivació d’ideals solidaris i disposats també a passar fronteres, des de diverses procedències europees. La sarsuela Cançó d'amor i de guerra, una obra estrenada el 1926 del compositor Rafael Martínez Valls i el llibretista Lluís Capdevila i Víctor Mora, ja va ser present a la desena edició del Festival Art i Altruisme, i hi ha tornat deu anys després amb un gran èxit de públic, que va aplaudir llargament els intèrprets quan va acabar la funció.
