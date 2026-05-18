Marc Casals, Ingrid Guardiola i Tina Vallès, guardonats amb els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians
Carles Fenollosa, Guadalupe Sáez i Muriel Villanueva també han sigut reconeguts en diferents modalitats
Marc Casals, Carles Fenollosa, Ingrid Guardiola, Guadalupe Sáez, Tina Vallès i Muriel Villanueva són els guardonats de la trenta-sisena edició dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians. Atorgats per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), distingeixen les millors obres de l’any anterior en les modalitats de literatura infantil, juvenil, narrativa, assaig, teatre i traducció. La junta de l’AELC al País Valencià també ha premiat la tasca de la revista ‘Camacuc’ amb el Premi Difusió i la trajectòria literària de Mercé Viana, que serà l’escriptora homenatjada durant la vetllada. El lliurament se celebra a València el 5 de juny.
Tina Vallès (Barcelona, 1976) ha estat la guanyadora del premi de literatura infantil per ‘Coses imprevistes’, editat per Animallibres amb il·lustracions de Mercè Galí. El jurat n’ha destacat la capacitat imaginativa i la combinació de gèneres literaris. El llibre explica la correspondència sensible i arrauxada d’objectes domèstics preocupats per la persona amb qui conviuen.
‘El cel de l’aigua’, editat per Sembra Llibres, de Muriel Villanueva (Benimaclet, 1976), ha rebut el premi en la categoria de juvenil. El jurat ha valorat la sensibilitat literària que explora amb profunditat els processos de construcció identitària, la complexitat dels vincles familiars i afectius i les fragilitats emocionals pròpies de l’adolescència actual, a més del diàleg amb la tradició literària, concretament, amb Mercè Rodoreda. Es tracta d’una novel·la sobre el creixement d’una adolescent perduda enmig de Barcelona.
Carles Fenollosa (València, 1989) ha rebut la distinció en la modalitat de narrativa per ‘Guerra, victòria, demà’ de Llibres de la Drassana, una novel·la que el jurat ha qualificat «d’una impecable construcció, proveïda d’una prosa elegant i alhora expressiva». El llibre traça la història del metge i activista cultural Jesús Martorell, un personatge corrent que ha de gestionar des de l’exili l’ensorrament del seu món i construir un propòsit que l’ajudi a tirar endavant.
En assaig, el premi ha estat per a Ingrid Guardiola (Girona, 1980) amb l’obra ‘La servitud dels protocols’ d’Arcàdia, un text que analitza com el neocapitalisme i la tecnocràcia han exclòs a diversos sectors socials. El jurat ha valorat l’extrema actualitat del llibre i la necessitat d’aquesta reflexió.
Les desaparicions de menors i la pressió de la maternitat inspiren ‘Tinc un bosc al cervell’ d'Institut del Teatre i Galés Edicions, de Guadalupe Sáez. El jurat ha reconegut el talent de l’autor per crear una obra d'una honestedat i una nuesa colpidores amb una excel·lent tensió dramàtica.
Pel que fa a la traducció, Marc Casals (Girona, 1980) ha merescut el premi de traducció per ‘El jardiner i la mort’ d’Edicions del Periscopi, de Gueorgui Gospodínov. El jurat ha considerat que és un text d’una gran profunditat i bellesa fruit un coneixement profund de la llengua i la cultura búlgares. La novel·la és una crònica sobre la generació dels homes nascuts a les acaballes de la Segona Guerra Mundial.
Finalment, respecte a les millors obres de poesia i traducció poètica, l’AELC atorga els Premis Cavall Verd, que enguany han rebut ‘Sala Augusta’ seguit de ‘Llengua materna’ editat per Proa, de Sebastià Alzamora, i Poesia completa, d’Elizabeth Bishop publicat per Edicions de 1984, en traducció de Jordi Fité.
