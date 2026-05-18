Oberta la convocatòria del programa de creació d'arts vives d'El Canal de Salt
La beca ofereix residències artístiques i tècniques per a 15 companyies durant l'any vinent
El Canal de Salt obre demà una nova convocatòria del Programa Espais de Creació 2027 de suport a artistes i companyies de les arts en viu.L'objectiu és ajudar a artistes i companyies d'arts vives, circ, dansa i llenguatges híbrids a desenvolupar processos de creació, recerca o desenvolupament tècnic entre els mesos de gener i desembre de 2027. Per fer-ho, s'ofereixen residències artístiques i tècniques als espais de l’equipament de Salt, amb un topall de quinze artistes o companyies. El programa ofereix suport logístic i tècnic, accés als espais de treball i acompanyament durant el procés de residència.
Les companyies seleccionades podran desenvolupar els seus projectes a la Sala d’Acabats, la Sala d’Assaig, la Sala Kropotkin i la Nau Guixeres, un nou espai incorporat aquest mateix any al programa de residències d’El Canal i especialment orientat a projectes de circ i arts de carrer.
La convocatòria contempla residències pensades per a diferents moments del procés creatiu, des de desenvolupament de projectes, recerca, residències tècniques o adaptacions d’espectacles ja estrenats. A més, els projectes seleccionats compartiran el seu procés amb la ciutadania mitjançant mostres obertes i activitats vinculades a la mediació i a l’acostament dels processos de creació contemporània al públic.
Els projectes es valoraran segons criteris com l’interès artístic, la solidesa de l’equip creatiu, la vinculació amb el territori, la relació amb els valors del centre, entre els quals la sostenibilitat, així com l’ús de la llengua catalana i la viabilitat global dels projectes. La convocatòria està oberta a persones físiques, persones jurídiques, col·lectius i agrupacions vinculades a la creació en arts vives.
En les tres edicions del programa s'han acollit un total de 86 companyies i projectes en residència.
En la presentació de la quarta convocatòria, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, va destacar que “la quarta convocatòria consolida un projecte que dona oportunitats reals a artistes i companyies, i que situa Salt com un municipi que aposta per la cultura, la innovació i els processos creatius.” Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Cultura, Toni Vidal, va remarcar que “és una eina clau per reforçar el paper d’El Canal com a centre de producció i recerca artística", i va subratllar que "les residències permeten treballar amb profunditat, experimentar i desenvolupar projectes amb temps i recursos, i això és essencial per a les arts vives.”
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà