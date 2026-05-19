Carme Clusellas continuarà com a directora del Museu d'Art de Girona
Clusellas ocupa el càrrec des de 2014
L'actual directora del Museu d'Art de Girona, Carme Clusellas Pagès, ha renovat el càrrec que ocupa des de 2014. Clusellas ha superat el procés de selecció format per una comissió de valoració de representants de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i del Departament de Cultura.
Clusellas és llicenciada en Geografia i Història, especialitzada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, i diplomada en Conservació i Restauració de Béns Mobles per l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. A més, te un màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona i un postgrau de Conservació i Gestió del Patrimoni per l’Escola Europea del Patrimoni.
Abans de regentar la direcció del museu gironí havia estat directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu i del Museu de Granollers.
El Museu d’Art de Girona conserva i exposa la col·lecció d’art més important del Bisbat i de la província de Girona, i aplega peces destacades com el conjunt litúrgic de Sant Pere de Rodes, el llibre Martirologi d’Usuard del segle XV, o una de les col·leccions de retaules més significatives dels segles XV-XV.
