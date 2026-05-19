Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
exportacions Gironarobatori mòbils festival Cassàlínia tren orbitalpressupostos Catalunyahabitatge GironaJonathan AndicZapatero
instagramlinkedin

Carme Clusellas continuarà com a directora del Museu d'Art de Girona

Clusellas ocupa el càrrec des de 2014

La directora del Museu d'Art de Girona, Carme Clusellas, en una foto d'arxiu.

La directora del Museu d'Art de Girona, Carme Clusellas, en una foto d'arxiu. / MARC MARTI/Arxiu

Redacció

Redacció

Girona

L'actual directora del Museu d'Art de Girona, Carme Clusellas Pagès, ha renovat el càrrec que ocupa des de 2014. Clusellas ha superat el procés de selecció format per una comissió de valoració de representants de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i del Departament de Cultura.

Clusellas és llicenciada en Geografia i Història, especialitzada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, i diplomada en Conservació i Restauració de Béns Mobles per l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. A més, te un màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona i un postgrau de Conservació i Gestió del Patrimoni per l’Escola Europea del Patrimoni.

Abans de regentar la direcció del museu gironí havia estat directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu i del Museu de Granollers.

Notícies relacionades

El Museu d’Art de Girona conserva i exposa la col·lecció d’art més important del Bisbat i de la província de Girona, i aplega peces destacades com el conjunt litúrgic de Sant Pere de Rodes, el llibre Martirologi d’Usuard del segle XV, o una de les col·leccions de retaules més significatives dels segles XV-XV.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
  2. «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
  3. Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
  4. Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
  5. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  6. La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
  7. Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
  8. Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà

Carme Clusellas continuarà com a directora del Museu d'Art de Girona

Carme Clusellas continuarà com a directora del Museu d'Art de Girona

El jutge del cas Plus Ultra considera que Zapatero és el presumpte líder d’una «estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències»

El jutge del cas Plus Ultra considera que Zapatero és el presumpte líder d’una «estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències»

Descoberta una nova via per desenvolupar fàrmacs contra el càncer sense tants efectes secundaris

Descoberta una nova via per desenvolupar fàrmacs contra el càncer sense tants efectes secundaris

Javier Moll, president de Prensa Ibérica: «El futur del nord-oest mereix ocupar un lloc prioritari en la conversa pública espanyola»

Javier Moll, president de Prensa Ibérica: «El futur del nord-oest mereix ocupar un lloc prioritari en la conversa pública espanyola»

Barcelona renuncia a cobrar 78.000 euros per cedir l’Estadi Olímpic a la visita del Papa

Barcelona renuncia a cobrar 78.000 euros per cedir l’Estadi Olímpic a la visita del Papa

Nintendo es treu el “My” de sobre: el petit canvi que pot confondre molts usuaris

Nintendo es treu el “My” de sobre: el petit canvi que pot confondre molts usuaris

Vídeo | Un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer a Figueres

La quarta edició d''Això al poble no li agradarà' porta deu propostes d'arts escèniques a sis localitats gironines

La quarta edició d''Això al poble no li agradarà' porta deu propostes d'arts escèniques a sis localitats gironines
Tracking Pixel Contents