El Gremi de Llibreters llança una campanya per a combatre una vintena de pràctiques que "posen en perill" les llibreries
Més de 300 establiments denuncien la venda directa, els descomptes il·legals i les compres públiques que els exclouen
Nico Tomás / ACN
El Gremi de Llibreters ha llançat aquest dimarts la campanya ‘Combat la distopia, tria la llibreria’, que busca combatre fins a una vintena de pràctiques que “posen en perill” les llibreries. Més de 300 llibreries s’han sumat al manifest, que té tres eixos principals: la denúncia de les compres públiques de biblioteques i administracions que deixen fora les llibreries; l’aplicació de descomptes il·legals que desvien la compra de llibres fora d’aquests establiments, i la venda directa que se salta les llibreries.
“Us imagineu un país sense llibreries? Creiem que som a temps d’evitar aquest futur i combatre aquest escenari distòpic”, ha assegurat Eric del Arco, president del Gremi de Llibreters. El manifest està disponible a la web trialallibreria.cat.
En roda de premsa, Del Arco ha denunciat que “hi ha pràctiques que incompleixen la llei”, com ara les editorials que venen directament a centres educatius i a les AFA o algunes llibreries que apliquen descomptes superiors als establerts per la Llei del Llibre. Però ha afegit que n’hi ha d’altres que, “tot i ser legals, posen en perill la diversitat de la xarxa llibretera que la llei vol protegir i que és un benefici social per a tothom”.
En aquest sentit, el president del Gremi ha recordat que durant els últims anys ja han identificat i alertat sobre les “conseqüències” d’aquestes pràctiques. “Però avui, aquí, hem decidit fer un pas més”, ha assegurat Del Arco, que ha explicat que la campanya es planteja a mitjà i llarg termini. En aquest context, volen “treballar conjuntament” amb la resta d’agents de la cadena del llibre, com són autors, distribuïdores, públic lector, administracions o equipaments com biblioteques i centres educatius.
“Creiem que som a temps d’evitar aquest futur sense llibreries. Volem combatre aquest escenari distòpic i treballar conjuntament amb el sector perquè fem una aposta de país per defensar les llibreries i el model cultural que representem”, ha insistit Del Arco, que ha remarcat que s’ha de complir la Llei del Llibre.
Compre
s públiques
El Gremi de Llibreters assenyala que molts concursos i licitacions públics “s’allunyen” tant de la Llei de Contractes, que afavoreix la participació de les pimes, com de la definició de la llibreria com a agent comercial de la cadena del llibre. En aquest sentit, han denunciat que hi ha fons d’inversió que opten i guanyen aquests concursos en detriment dels llibreters.
Els llibreters reclamen incorporar més lots i criteris de funció cultural, professionalitat, especialització, expertesa i immediatesa del servei, que són els que necessiten les biblioteques.
Del Arco ha assenyalat que hi ha marge després que, en la seva última licitació, la Generalitat hagi passat de fer tres lots a fer-ne 22, afavorint la concurrència de les llibreries. “Que ho apliqui la Generalitat ens serveix per anar a la resta d’administracions, que ens deien que no es podia fer. Hi ha un camí. I hem de tenir consciència que hi ha la Llei del Llibre”, ha afirmat.
Descomptes il·legals
El segon eix són els descomptes il·legals que “desvien la compra de llibres fora de les llibreries”. El manifest denuncia que “aquesta pràctica es produeix puntualment en diferents moments i per part de diferents agents de la cadena del llibre”. On ho han identificat “de forma sistemàtica” és en la venda directa als centres educatius.
“Es comercialitzen conjuntament llibres de text que queden fora de la regulació del preu fix, cosa que fa que s’apliquin descomptes superiors als legals”, indiquen.
En aquest punt, el Gremi reivindica el compliment de la Llei del Llibre, que estableix que els descomptes no poden ser superiors al 10%, amb l’objectiu de “protegir una competència justa dins del sector”.
Venda directa
El tercer gran eix és la venda directa, saltant la intermediació de les llibreries, també per part d’editorials. Segons els llibreters, això “genera un benefici immediat individual, però debilita el sector”. I recorden que “sense llibreries, altres baules de la cadena veuen reduïda la seva funció dins l’ecosistema del llibre i perden el seu principal aparador”.
En aquest sentit, el Gremi aposta per una col·laboració entre els diferents agents de la cadena i amb l’organització de fires i festivals literaris “per tal de beneficiar-se mútuament i protegir l’espai de cadascú, entenent que les fires són un aparador puntual per a les editorials on poden treballar tot el seu fons”.
A mitjà i llarg termini
Segons ha explicat Eric del Arco, les pròximes setmanes les dedicaran a la divulgació de la campanya, buscant el suport de persones de dins i de fora del sector. L’objectiu és anar mantenint trobades amb les diferents parts de la cadena del llibre fins a la tardor i, a partir d’aquí, parlar-ho, debatre-ho i mirar d’introduir-ho en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura.
