L'exposició d'RCR arquitectes al Museu de la Garrotxa d'Olot es renovarà tres vegades
La mostra presentarà projectes que l'estudi d'arquitectura té en curs, entre els quals el proecte de recerca de l'espai a la Vall de Bianya
L'exposició RCR arquitectes. Arrels i ales. Un viatge dels inicis a l'actualitat que s'allotjarà al Museu de la Garrotxa d'Olot fins al 9 d'agost tindrà fins a tres canvis de contingut. L'objectiu és adaptar la mostra als projectes en curs de l'estudi arquitectònic, i ensenyar en l'última transformació el projecte d'RCR LA Vila a la Vall de Bianya. D'aquesta manera, el Museu convida el públic a revisitar fins al 9 d'agost una exposició viva per descobrir-hi nous continguts.
La primera mostra es pot visitar fins al 25 de maig a la Sala Oberta i està protagonitzada per tres projectes internacionals de l'estudi: a Albància, el conjunt residencial Pajtoni Residences, a Tirana i el resort Lalëzit Bay a Durrës, que recupera un aiguamoll dessecat. El tercert és a Taiwan i és un projecte de centre cultural i espai de salut pels estudiants de la Universitat de medicina a Taichung. S'inclouen maquetes i imatges dels projectes.
El segon canvi a l'espai expositiu es farà el 26 de maig i s'allargarà fins al 29 de juny amb una selecció de projectes d'RCR arquitectes, entre els quals hi ha el Celler Perelada, la renovació de l'Estació de Sants, l'equipament social i comunitari La Parada de Manresa i el Pol artístic i cultural de l'Îlle Seguin a París, que està en fase de finalització. Això es complementarà amb imatges de projectes com la Clínica Lázaro de Barcelona, la Casa Alwah a Dubai o el campus de l'Institute of Science and Technology d'Àustria.
La tercera transformació es farà entre el 20 de juny i el 9 d'agost i es dedicarà al projecte de Centre de recerca i d'experiència de l'espai a la Vall de Bianya de RCR La Vila.
