Més de 800 alumnes gironins homenatjaran les remendadores a ritme d'havanera
La cinquena edició de la Cantadeta d'havaneres tindrà Les Anxovetes com a grup convidat i farà el primer concert dissabte a l'Espai Ter de Torroella
Fa cinc anys que la Fundació Ernest Morató organitza la Cantadeta d'Havaneres a l'Auditori de Girona protagonitzada per mainada d'escoles d'arreu de les comarques gironines i d'un grup convidat. El 2021 va fer-se una petita cantada a l'escola Pi Verd de Palafrugell, que va servir de llavor pel que seria l'any següent la primera Cantadeta tal com s'ha anat fent cada any: dos concerts teatralitzats amb 300 alumnes cadascun a l'Auditori. Des de l'any passat, l'interès creixent ha obligat a organitzar un tercer concert per encabir totes les escoles interessades. Si bé l'any passat aquest tercer espai va ser el Teatre Municipal de Palafrugell, aquest any serà l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, amb més capacitat, l'encarregat d'encetar el primer concert, que tindrà lloc dissabte 23 de maig a les 18 h amb 250 alumnes. A Girona, la sala Montsalvatge de l'equipament gironí acollirà la cantada el 13 de juny a les 12 h i a les 18 h. Enguany, el grup convidat són Les Anxovetes. Seran en total més de 800 alumnes que durant l'any han estudiat un repertori d'havanera amb la direcció artística a càrrec d'Elisabet Mestre.
Si bé els últims anys el guió solia girar al voltant d'una història teatralitzada entre dos actors que feien d'avi i nét i que explicaven els orígens de l'havanera a Calella de Palafrugell i el seu passat com a poble de pescadors, enguany s'ha fet un canvi d'història per donar protagonisme a una figura oblidada: la remendadora. "Hem volgut fer un homenatge a les dones que arreglaven les xarxes de manera totalment anònima i passant desapercebudes, tot i que eren qui feien possible que els pescadors poguessin fer la seva feina", explica el president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigola. L'espectacle inclourà un repetori adequat a la temàtica, i amb l'acompanyament en algunes peces de Les Anxovetes.
Interès creixent
Cada any hi ha més interès per part de les escoles en formar part d'aquest projecte, segons constata Frigola. Totes les escoles, incloses les d'educació especial, hi estan convidades a participar. Normalment, els alumnes que hi participen tenen entre 10 i 12 anys. "Aquest any vam obrir les inscripcions a les 9 del matí i al cap d'una hora ja vam haver de tancar-les", destaca. L'endemà mateix de la Cantadeta, ja s'activen els mecanismes per organitzar la següent, amb una presa de contacte de totes les escoles de la província, a qui se'ls pregunta si estan interessades de participar-hi. També hi col·laboren les escoles de música, amb qui es treballa conjuntament amb l'alumnat durant tot l'any.
"La gran majoria que van venir a la primera volen repetir", subratlla el president, que afegeix que la capacitat organitzativa que tenen els impedeix de poder absorbir totes les peticions d'escoles noves que voldrien afegir-s'hi. Amb un pressupost d'uns 25.000 euros i essent l'activitat més rellevant de l'entitat, cobreixen despeses amb el cost de les entrades i amb subvencions que demanen a diferents organismes públics. Els grups convidats en les edicions anteriors han sigut Port-bo, Peix Fregit, Neus Mar i Arjau.
De cara als pròxims anys, la Fundació es plantejarà si pot augmentar les inscripcions, tot i que admet que també dependrà de la predisposició dels mestres, que estan en ple conflicte amb el Departament d'Educació.
