La quarta edició d''Això al poble no li agradarà' porta deu propostes d'arts escèniques a sis localitats gironines
Entre els treballs que es podran veure aquest proper cap de setmana hi ha el de tres artistes residents
La quarta edició del festival 'Això al poble no li agradarà', que es farà aquest cap de setmana del 21 al 23 de maig, porta una desena de propostes d'arts escèniques a sis localitats gironines. En concret, es podran veure en escenaris d'Olot i Mieres a la Garrotxa, Porqueres i Banyoles al Pla de l'Estany i Figueres i Pontós a l'Alt Empordà. Entre les obres que es podran veure hi ha la de tres artistes residents, o el que és el mateix, autors a qui el festival acompanya en la preparació de la proposta. Es tracta d'Óscar Bueno, María García Vera i el Col·lectiu Casa·Teatro. Gairebé tota la programació és gratuïta i a l'aire lliure i les propostes van des de la dansa, el teatre visual i també la música en directe.
A més dels tres artistes que acompanya el festival, també es podran veure els treballs d'Ernesto Collado i Piero Steiner, AzkonaToloa, Azucena Momo - Cia Irregulars, Mar García i Javi Soler, La Chachi, Balago i Les Eminències. Malgrat que el festival es concentra en un cap de setmana, la programació genera presentacions de peces escèniques, tallers, residències i obertures de companyies i creadores que treballen en les arts vives a diferents municipis que formen part del projecte, durant quatre mesos.
Un projecte que contempla setze agents culturals d'indrets diversos que són els que programen en xarxa les diferents propostes de creació contemporània, a més de l'acompanyament creatiu als artistes en relació amb diferents espais i públics. En aquest sentit, tots els agents que sumen forces per programar el festival tenen ganes de fer arribar el projecte a més públic.
El festival s'estrena dijous 21 de maig a les sis de la tarda al teatre d'Olot on, dues hores més tard, es presentarà la primera proposta escènica del festival, la peça 'Constructivo', d'Ernesto Collado i Piero Steine. Divendres el festival es desplaça a Mieres a l'Espai nyamnyam amb una jornada sobre pràctiques artístiques contextuals dinamitzada per Ariadna Rodríguez i Iñaki Alvarez.
A la tarda serà el torn de les propostes programades al Pla de l'Estany a Porqueres i Banyoles amb el Col·lectiu Casa Teatro, Óscar Bueno i la companyia Azkona Toloza. Diumenge el festival es trasllada a Pontós i al castell de Sant Ferran de Figueres.
