Més de 600.000 globus formen part de 'Balloon story', una mostra que combina art efímer amb instal·lacions interactives
La proposta ha passat per ciutats com Nova York, Sydney o Melbourne
Més de 600.000 globus reciclables formen part d’una nova mostra que combina art efímer amb instal·lacions interactives. La proposta – que porta per nom ‘Balloon story’ – es podrà veure a partir d’aquest dijous 21 de maig a l’Espai Inmersa de Barcelona. De fet, la capital catalana és la primera parada europea que fa després de passar per ciutats com Nova York, Sydney o Melbourne. El recorregut inclou espais monumentals amb escenografies immersives, incloses en una ruta visual i sensorial pensada per a tots els públics. La cap de màrqueting i relacions públiques de Proactiv, Paula Vitores, celebra el bon moment d’aquest tipus de projectes. “El visitant vol estar al centre i submergir-se en un univers diferent del seu dia a dia”, detalla.
‘Balloon story’ es desplega en un espai de més de 4.000 metres quadrats gestionats per l’empresa Proactiv Entertainment. A través de diferents espais, l’exposició proposa un viatge apte per a petits i grans per escenaris que simulen un paisatge polar, un fons marí o una selva, entre d’altres. La particularitat dels muntatges és que estan fets de globus de diverses mides i colors, col·locats gràcies al treball de desenes de persones durant més de dues setmanes.
La proposta compta amb la col·laboració de més d’un centenar d’artistes de múltiples procedències, capitanejats per Jeremy Johnston, el director creatiu. El recorregut té una durada aproximada d’una hora i més enllà de les estructures artístiques inclou àrees interactives com una piscina de boles o una sala de globus gegants.
També es treballa amb la integració de la IA, que permet als assistents crear personatges de globus personalitzats i endur-se records a casa. Un cop iniciat el recorregut no es pot tornar enrere, però no hi ha un límit de temps en cadascuna de les sales. Pel que fa al preu mitjà de l’entrada, se situa en 20 euros.
Experiències “en alça”
Les experiències immersives es troben en un bon moment i, de fet, en el cas de ‘Balloon story’, que ja suma més de 800.000 visitants que han passat per alguna de les seves anteriors parades als Estats Units i Austràlia. Vitores creu que un dels motius és l’interès del públic en trobar propostes que els permetin “submergir-se” en mons que els facin desconnectar de la realitat. També – en el cas dels adults – “connectar amb el nen interior”.
D’altra banda, la cap de màrqueting i relacions públiques de Proactiv fa valdre la part més “visual” del projecte que incorpora espais perquè la gent es pugui fer fotografies i interactuar de forma més directa amb l’espai. Finalment, destaca el vessant més mediambiental que busca minimitzar l’impacte dels globus. “Estan fets de làtex natural i treballem amb una empresa que els converteix en joguines per gossos per donar-los una segona vida”, conclou.
La mostra es podrà visitar a partir d’aquest mateix dijous 21 de maig i estarà oberta durant les pròximes setmanes, coincidint amb l’inici de l’estiu, encara sense una data de clausura determinada.
