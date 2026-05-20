Aina Clotet guanya el premi a la millor interpretació revelació en la Setmana de la Crítica de Canes per 'Viva'
La comèdia dramàtica és el debut de l'actriu en la direcció d'un llargmetratge
Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació (Rising Star Award) en la Setmana de la Crítica del Festival de Canes pel seu paper a la pel·lícula 'Viva', que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les set produccions catalanes projectades a la 79a edició del prestigiós certamen francès. Rodada en català, el film explora a partir de la tragicomèdia temàtiques com la por a la mort, la dependència de l'amor romàntic i el desig de viure, i ha competit en la secció paral·lela del festival francès, la Setmana de la Crítica.
