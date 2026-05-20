Joan Miquel Oliver encetarà el nou recorregut del Festival Ítaca pels pobles empordanesos
El cicle farà parada a Pals, Ullastret, Gualta, l’Estartit, la Pera i Calella de Palafrugell, amb concerts de Mazoni, Alosa, Anna Andreu i Els Amics de les Arts
Joan Miquel Oliver encetarà aquest dissabte a Pals el nou recorregut d’Ítaca Pobles, que entre maig i juliol passarà per Pals, Ullastret, Gualta, l’Estartit, la Pera i Calella de Palafrugell.
El primer concert tindrà lloc al pati de Ca la Pruna de Pals on Oliver presentarà Roïssos, el seu nou disc. El músic mallorquí, fundador d’Antònia Font, hi actuarà amb una proposta basada en bateria, baix i guitarres, en un format més directe i reduït. El disc incorpora també la flauta travessera de Lauriane Orsini i les col·laboracions de Miquel Serra i Xantal Rodríguez, de Remei de Ca la Fresca.
Després del concert de Pals, Ítaca Pobles continuarà el 29 de maig a Ullastret amb Mazoni, que presentarà Banderes per daltònics. El dissabte 6 de juny serà el torn d’Alosa a Gualta. Més endavant, el recorregut passarà per l’Estartit i tornarà a la Pera el 27 de juny amb Anna Andreu, en un concert a la plaça Catalunya.
El cicle es tancarà el 5 de juliol a la platja del Port Bo de Calella de Palafrugell amb Els Amics de les Arts. El grup hi farà parada dins la gira de celebració dels vint anys de trajectòria, en un escenari vinculat a la Cantada d’Havaneres.
Abans d’aquesta última parada, el festival concentrarà part de la seva programació a l’Estartit amb Ítaca Sant Joan, els dies 19, 20 i 23 de juny a la platja Gran. El cartell inclou Love of Lesbian, La M.O.D.A., 31 FAM, Sidonie, Cupido, Barry B, La Ludwig Band i Carlos Ares, entre altres artistes.
Enguany també s’incorpora Ítaca Plaça, un nou escenari gratuït a la plaça de l’Església de l’Estartit, que funcionarà el dissabte 20 de juny amb concerts, vermut i activitats vinculades a la programació del festival.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària