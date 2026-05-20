Rock per Xics i un espectacle de clown obriran el Festival Xalaro de Platja d'Aro

La programció de la mostra d'espectacles familiars inclou música, circ, clown i instal·lacions interactives als espais El Pop, El Cavallet de Mar, L’Estrella, El Peixet i El Cranc

El grup Atrapasomnis dins festival Xalaro de Platja d'Aro en una edició anterior. / ANIOL RESCLOSA

Redacció

Platja d'Aro

El Festival Xalaro de Platja d’Aro celebrarà la seva dotzena edició aquest cap de setmana amb 13 propostes gratuïtes de música, circ, clown, teatre físic i instal·lacions interactives. La programació es farà a l’aire lliure i es repartirà entre diversos espais del centre i del passeig marítim, com l’Espai el Pop, l’Espai el Cavallet de Mar, l’Espai l’Estrella, l’Espai el Peixet i l’Espai el Cranc.

El Xalaro, que combina actuacions escèniques i activitats participatives adreçades al públic familiar, amb música, circ, humor visual, jocs i instal·lacions en espais públics, començarà dissabte a les 11 h amb Rock per Xics, a l’Espai el Cavallet de Mar, amb un concert familiar que fusiona rock i cançons populars catalanes. Al migdia, El Goma presentarà Wonderland, una proposta de clown basada en l’humor visual i la participació del públic.

A la tarda, la Cia. Apikipala instal·larà Pirene, una proposta interactiva inspirada en les màquines de caniques i els Pirineus; Silent Disco Kids oferirà una discoteca silenciosa amb auriculars; i Filomena presentarà un espectacle que combina música tradicional, animació i participació familiar. A banda, Non Sin Tri farà tres passis de Monstres, una peça acrobàtica construïda a partir d’una criatura formada per tres cossos; Eléctrico 28 representarà Full House, una faula sense paraules sobre la convivència entre veïns; i la Cia. Pakipaya tancarà la jornada amb Shake, Shake, Shake, un espectacle de circ amb acrobàcies aèries, humor i música disco.

Diumenge, la programació començarà a les 11 h amb Eh?!, de la Cia. Flying Pikmis, un espectacle de circ amb trapezi minivolant. A la tarda, Tombs Creatius portarà Colors de Monstre, una instal·lació de jocs interactius; la Cia. La Corcoles presentarà H, una peça de funambulisme sobre l’equilibri; i la Cia. Labú & Cris Clown oferirà Triplette, un espectacle de clown amb humor absurd i poesia visual. La cloenda serà a les 18.30 h amb la Black Music Big Band Junior, que interpretarà soul i funk a l’Espai el Cavallet de Mar.

El programa també inclou la Multigimcana Accessible, adaptada a persones amb discapacitat cognitiva, vinculada a la proposta familiar On són en Xalarí i la Xalarina?.

Al llarg de les seves edicions, el Xalaro ha programat noms coneguts de la música i l’escena familiar catalana, com Lax’n’Busto, Obeses, El Pot Petit, El Pony Pisador, Els Amics de les Arts, Els Atrapasomnis, Dàmaris Gelabert, Xiula, Gossos, Brodas Bros i Reggae per Xics.

