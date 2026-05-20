El segon càsting d''Enredados' a Girona busca 500 homes de totes les edats
La segona crida per al càsting d'extres d''Enredados' registra una afluència molt menor que la primera
Aquest dimecres es fa un segon càsting per a la pel·lícula 'Enredados' a Girona. Es tracta d'una convocatòria exclusivament per a homes i que no ha obtingut la mateixa afluència que la primera crida que va fer la productora a finals d'abril. En aquell moment, milers de persones es van congregar a Fira de Girona interessats a fer d'extra. Aquest dimecres, però, la cua era de només vuit persones a primera hora. Al llarg del matí han anat entrant més persones en comptagotes i amb una gran afluència de persones franceses. La productora busca 500 homes de totes les edats i ètnies per fer d'extres en aquesta producció que versionarà amb actors humans el film animat que va estrenar Disney ara fa quinze anys.
Estrangers i pares són el principal públic que freqüentava en la crida del càsting que ha fet la productora d''Enredados' aquest dimecres a Girona. Des de primera hora del matí han obert les portes a la crida d'homes a la Farinera de Girona. La realitat, però, ha estat que hi havia molta menys freqüència que el càsting que van fer ara fa un mes. De fet, a primera hora només hi havia vuit persones fent cua.
Una vegada han obert les portes, han cridat a tots els candidats a dins de la sala on han demanat que omplissin un formulari per posar les seves dades personals i fer una fotografia de la cara. A partir d'aquí faran una tria d'entre els que van participar en el primer càsting i els d'aquest dimecres. En total, necessiten 500 homes que facin d'extra per a escenes d'aquesta gran producció. Per això la crida d'aquest dimecres era restringida a homes d'entre 18 i 70 anys de totes les ètnies. Recomanen deixar-se créixer els cabells i la barba per tenir un aspecte més similar a l'època medieval, que és on se situa la pel·lícula.
La majoria dels assistents han estat pares que les seves filles havien estat preseleccionades. És el cas d'en Derek, un home dels Estats Units. "És la primera vegada que faig un càsting, però com que les meves filles hi participaran, m'han animat a fer-ho", explicava l'home a la sortida.
També hi havia molts francesos que han decidit acostar-se a Girona per provar sort i participar en aquesta gran producció musical de Disney. Altres persones, com en Matías, expliquen que van desistir de presentar-se al primer càsting que van fer, el 27 d'abril, perquè "hi havia massa gent". Aquest dimecres, s'ha acostat fins a la Farinera i ha vist que "la cosa estava més tranquil·la" i per això ha decidit entrar.
El rodatge de la pel·lícula es farà a Girona entre el 20 de juliol i el 5 d'agost, una setmana més tard del que s'havia anunciat inicialment. Des de la productora asseguren que encara estan fent localitzacions i per això no hi ha tancats els escenaris on es farà el rodatge.
