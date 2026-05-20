Victoria Luengo: "Quan es parla d'una dona forta, jo penso en una dona normal"
La intèrpret fa història a Cannes al ser la segona actriu espanyola present en dues pel·lícules en secció oficial el mateix any: ‘Amarga Navidad’, d’Almodóvar, i ‘El ser querido’, de Sorogoyen
Nando Salvà
Victoria Luengo (Palma, 1990) participa per primera vegada al festival de Cannes, i ja ha fet història al certamen. Fa tres dies va ser elogiada aquí gràcies al seu treball a El ser querido, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen que coprotagonitza amb Javier Bardem, i ahir va passejar de nou per l’alfombra vermella del Palais des Festivals per presentar Amarga Navidad, la setena pel·lícula de Pedro Almodóvar, que aspira a la Palma d’Or. Això la converteix en la segona actriu espanyola en tota la història del certamen, després de Marisa Paredes, present en aquesta competició amb dos títols en un mateix any.
Que una actriu aconsegueixi tenir dues pel·lícules a concurs a Cannes en un mateix any s’ha de considerar una gesta. Què sent a l’haver-ho aconseguit?
No soc nècia ni vull exhibir falsa humilitat, i sé que és un privilegi estar en aquesta situació. Sé que estic en un moment de la meva carrera extraordinari, i no sé si el tornaré a viure mai més. I si no el torno a viure, no passa res, perquè això ja és més del que jo havia somiat quan vaig decidir que volia ser actriu.
Es dona per fet que, per a una actriu, treballar amb Almodóvar és com una meta. Què ha significat per a vostè treballar amb ell per segona vegada?
La majoria d’actrius solem esperar amb tanta il·lusió que un dia truqui Pedro, i que, una vegada que ho fa, hi ha el risc que et devori la por, que és un dels principals obstacles per a la creativitat. A La habitación de al lado, el meu era un personatge petit, parlat en anglès i que no tenia evolució, i crec que per aquests motius em vaig sentir exposada i temorosa a l’interpretar-lo. En canvi, rodant Amarga Navidad em vaig trobar molt bé perquè vaig poder arribar a comprendre el seu llenguatge, una cosa essencial al treballar amb ell perquè els seus personatges són més grans que la vida i no s’expressen com la gent real. A més, els seus rodatges són llocs molt exigents. És important treure’s importància a una mateixa. Si jo hagués pensat massa en el que significava ser allà, probablement m’hauria bloquejat.
A través d ’Amarga Navidad, Almodóvar confessa ser com un vampir, ja que nodreix el seu cine de les vides reals de persones que l’envolten. Per construir els seus personatges, vostè també vampiritza?
Els actors tenim l’avantatge que, a diferència del que els passa als escriptors, els ingredients que utilitzem per construir els nostres personatges no són visibles des de fora. Però sí, m’inspiro molt en la meva pròpia vida i en la de la gent pròxima a mi. Ser actriu m’ha permès sublimar certes coses de la meva vida personal. Crec que és molt difícil posar barreres a la imaginació, que en la realitat és la principal eina de creació. Ara bé, crec que és important vampiritzar d’una manera sana, sense fer que persones amb qui has compartit vivències se sentin exposades o vexades.
És conscient que tant a El ser querido com a Amarga Navidad encarna una dona que té una relació nociva amb un home? Continua reflectint això el nostre present com a societat?
Jo crec que hem fet grans avenços, i molts homes estan entenent que el que estan perdent ara no són drets sinó privilegis. El que resulta molt preocupant ara és que els nois joves culpin el feminisme de tantes coses. Educar arriba a ser esgotador, però no ens queda cap altra opció que continuar fent-ho. Ho devem a dones com la meva àvia, que van lluitar pels drets que dones com jo hem aconseguit.
Fa la sensació que Amarga Navidad li va donar l’oportunitat d’explorar nous registres interpretatius. Ho sent així?
Sí, estic acostumada a encarnar dones molt segures de si mateixes i amb dificultats per mostrar-se vulnerables. No les anomeno dones fortes perquè detesto aquesta expressió. Pedro em va demanar que interpretés una dona trencada, sense força de voluntat ni autoestima, que es maquilla i s’empolaina per tapar el que li passa.
Per què detesta l’expressió "dones fortes»?
Perquè crec que tradicionalment s’ha utilitzat en contraposició no a una altra forma de dona, sinó a la forma dominant de representar la dona. Si ens crida l’atenció que ara hi hagi personatges femenins forts, és només perquè durant massa temps no es retratava les dones com eren de veritat, sinó que se les pintava com a mers florers, éssers sense entitat. Quan es parla d’una dona forta, jo penso en una dona normal.
Compareix els mètodes de Rodrigo Sorogoyen i Almodóvar.
Són dos directors que exigeixen moltíssim, i aquest nivell d’exigència pot generar inseguretat. Però cada un a la seva manera, tots dos estimen profundament els actors i actrius. Pedro és un director que sembla haver vist la pel·lícula fins i tot abans de fer-la. Sap perfectament com vol que es digui cada frase i el que està pensant el personatge quan la pronuncia, i t’ho comunica d’una manera molt generosa. Rodrigo està més obert a la sorpresa i no li importa que alteris el diàleg, tot i que sap perfectament el que vol.
