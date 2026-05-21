La 6a edició del Festival Z portarà 20 propostes artístiques d'arts vives a Girona i Salt
La mostra d'arts escèniques per artistes de menys de 30 anys tindrà lloc del 8 a l'11 de juliol a Girona i Salt amb 20 companyies
El Festival Z arriba aquest any a la sisena edició amb 20 propostes joves d'arts vives i espectacles, que estan en diferents fases de creació. Entre el 8 i l'11 de juliol, Girona i Salt seran l'epicentre creatiu de joves de menys de 30 anys amb companyies de les comarques gironines i també de catalanes i de l'Estat. La programació, que es desplegarà majoritàriament a El Canal de Salt i que també tindrà presència a l'ERAM, el Teatre Municipal de Girona, el Centre Cívic Sant Narcís, la plaça dels Jurats, la sala La Planeta, la plaça de Pallol i la plaça Salvador Espriu, inclou sis espectacles acabats, quatre creacions en procés i deu projectes en fase embrionària. Un 50% de les peces són de creadors gironins, mentre que dos són madrilenys i un és procedent de Mallorca.
La tarda del 8 de juliol, la plaça 1 d'octubre de Girona donarà el tret de sortida al festival amb l'espectacle a ritme de hip-hop i funky Âcid a càrrec de Sound de Secà. Seguidament, la plaça dels Jurats acollirà la performance de teatre i dansa <Rap Rural> de Bewis de la Rosa, que reivindica l'autosuficiència i la importància de l'accés a la terra a ritmes de rap, hip-hop, ritmes llatins i folklore.
L'endemà al matí, la sala acabats d'El Canal acollirà els deu espectacles en preproducció del festival, entre els quals hi ha La Caiguda i l'Ascens d'Erika Larroy, un espectacle de teatre híbrid d'Èric Pons, que presenta l'àlbum debut d'Erika Larroy; l'obra teatral Desencants d'Abril Pérez Mitchell, que es pregunta què vol dir guanyar-se la vida; o Cap Casa de Ratafria Circ, una peça de circ que es planteja què és correcte. A la tarda, es representaran tres espectacles d'exhibició: la sala La Planeta rebrà la performance teatral Shrek, Kebabs i la Caiguda de Iugoslàvia a càrrec d'Eduard Olesti, i la jornada tancarà amb dues propostes més a la plaça del Pallol i el Teatre Municipal de Girona.
Divendres El Canal tornarà a ser l'escenari de tres propostes en fase avançada que estan fent residència creativa, i el Teatre Municipal de Girona tancarà la jornada amb la representació del cabaret subversiu Vaga y Maleanta de la companyia Oniria Teatro, que recrea a partir d'improvisació i humor negre l'època de la Ley de Vagos y Maleantes.
Dissabte al migdia, el Centre Cívic de Sant Narcís farà la clausura dle festival amb l'espectacle Abans que em mori de Judit M. Gené, que convertirà l'escenari en una revetlla de festa major.
El festival també reivindica el seu vessant de punt de trobada amb el sector professional amb una desena d'activitats que inclouen trobades, formacions i àpats compartits per fer creació en xarxa. El lema de l'edició d'aquest any és "a poc a poc i bon teatre", que pretén valorar la creació a foc lent i "sense presses" en un escenari en què tot va ràpid.
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal