El Cerdanya Film Festival “penja d’un fil” perquè l’Ajuntament de Puigcerdà "no garanteix la seguretat del Teatre Casino Ceretà"
La Fundació Cerdanya Cinema denuncia que el consistori els insta a "rebaixar" les exigències tècniques i de prevenció de riscos laborals per poder fer ús de l'espai municipal
La celebració de la dissetena edició del Cerdanya Film Festival es troba en un punt crític, com ja va explicar aquest diari a finals d'abril, quan l'entitat alertava que perillava la continuïtat del certamen a la vila i, fins i tot, no es tancava la porta a marxar de Puigcerdà. Avui, la Fundació Cerdanya Cinema, entitat organitzadora d'aquest festival qualificador per als Premis Goya, ha fet públic "el bloqueig institucional que pateix per part de l'Ajuntament de Puigcerdà". Segons el comunicat, "lluny de donar suport a l'esdeveniment audiovisual més important del Pirineu, el consistori ha respost a les peticions del festival -l’entitat va registrar una instància formal al consistori- admetent oficialment que les instal·lacions del Teatre Municipal del Casino Ceretà presenten limitacions estructurals", a més de negar-se, expliquen, "a cedir l'espai" durant els dies habituals de celebració de certamen. L’any passat, el certamen va aconseguir la xifra rècord de 25.000 espectadors i participants. Així mateix, com apunten els promotors del festival, les projeccions estables de cinema a la vila continuen bloquejades.
Proposta revisada
Després de setmanes de dilacions, continua el comunicat, "l'alcalde Joan Manel Serra i la regidora de cultura Núria Laura Muñoz han signat un ofici/resolució on reconeixen obertament que els requisits tècnics i de seguretat sol·licitats pel festival -que són els estrictament marcats per la Llei d'Espectacles Públics i la normativa de riscos laborals- 'superen les capacitats estructurals dels espais disponibles'". Com apunten els promotors del certamen, "davant la impossibilitat d'oferir un espai que compleixi els estàndards normatius per a un esdeveniment professional d'aquesta envergadur, l'Ajuntament ha convidat la Fundació a presentar una proposta "revisada" per adequar les necessitats a la precarietat de l'edifici.
Segons el director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, "és inacceptable que, davant la nostra disposició a col·laborar i fins i tot a assumir les adequacions tècniques necessàries, l'Ajuntament opti pel bloqueig i l'opacitat. Ens deneguen sistemàticament l'accés a les certificacions d'homologació vigents de la maquinària escènica, a l'estudi de càrregues i al Pla d'autoprotecció (PAU) actualitzat, documentació que com a titulars tenen l'obligació legal de mantenir al dia". Segons Forcada, "no permetrem que se'ns exigeixi rebaixar els nostres estàndards de qualitat i prevenció per encobrir la manca de manteniment municipal en un equipament clau. És l'Ajuntament qui ha admès per primera vegada per escrit la seva incapacitat per garantir l'estat òptim de les instal·lacions, i és la seva responsabilitat solucionar-ho de manera urgent, no pas utilitzar-ho com a excusa per asfixiar l'activitat cultural”, assenyala.
Uniteralitat en les dates del certamen
A la greu situació de l'equipament, expliquen, "s'hi suma la negativa del consistori a cedir l'espai durant els dies necessaris per al desenvolupament íntegre del certamen en les dates habituals i històriques (al voltant del 15 d’agost), emplaçant el festival a celebrar la seva activitat durant la setmana tradicionalment final de projeccions -inclosa la cloenda- al Museu Cerdà, en una privatització i comercialització de les dates històriques del Festival per afavorir empreses privades o recollir taquilla sobre les activitats que el mateix Ajuntament vol organitzar en lloc seu. Malgrat el gran impacte econòmic que el festival genera a la comarca, el govern local pretén restringir severament les dates i els espais d'ús de manera unilateral i arbitrària, trencant la dinàmica de setze edicions d'èxit i impedint el desplegament de la programació prevista adduint la previsió interna de l’equip de govern, admetent també que no se li ha facilitat a la Fundació fins que aquesta ha demanat formalment les dates que li eren habituals".
L'entitat recorda que el Cerdanya Film Festival ha arribat a l'excel·lència internacional pràcticament sense suport financer de l'Ajuntament de Puigcerdà (10.000€ assignats al Grup de Recerca de Cerdanya en 17 anys d’activitat), contrastant amb "l’ampli suport que rep de la resta d’administracions regionals, provincials, autonòmiques i estatals". A més a més, la passivitat municipal per signar un conveni multianual adduint “l’ús intensiu de l’espai que requereix d’una licitació” segueix provocant "la pèrdua d'ajuts supramunicipals que permetrien solucionar desperfectes del Casino i alhora refermar una programació estable mínima de cinema a Puigcerdà".
Ultimàtum per salvar el festival
"Estem esgotant totes les vies, però no podem organitzar un festival d'aquesta magnitud a Puigcerdà sota l'amenaça constant de la inseguretat tècnica i el menyspreu institucional sistemàtic" subratlla Forcada. "Si l'Ajuntament no actua amb la diligència que el municipi i la Fundació mereix, ens veurem abocats a prendre decisions dràstiques sobre aquesta edició i sobre el futur i la ubicació del conjunt d’activitats del Cerdanya Film Festival i de la Fundació fora de Puigcerdà". La Fundació Cerdanya Cinema exigeix a l'Ajuntament de Puigcerdà "una rectificació immediata, l'execució d'un pla de contingència urgent per garantir la seguretat del Teatre Casino Ceretà i la resolució formal de les dates i la resta de peticions sol·licitades per la Fundació "atesos els principis de confiança legítima i actes propis del propi consistori, davant l’arbitrarietat amb la que “internament” i unilateralment li han estat assignades les noves dates, creant un greuge evident a la sostenibilitat de l’activitat respecte a edicions passades molt difícil de justificar".
