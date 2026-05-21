El Festival Riures torna a Sant Antoni amb el millor humor en català

La tercera edició, que es farà al Collet del 31 de juliol al 2 d'agost, programa Marc Sarrats, Judit Martín, Màgic Andreu i Jordi LP i Carles Xuriguera i Fel Faixedas, entre d'altres

Un moment de la presentació, avui, al Collet de Sant Antoni / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Jordi Roura

Girona

Sant Antoni tornarà a convertir-se aquest estiu en un dels epicentres de l’humor en català. La tercera edició del Riures, el Festival d’Humor de Calonge i Sant Antoni, se celebrarà del 31 de juliol al 2 d’agost al Parc del Collet, en un entorn a tocar del mar, i reunirà alguns dels noms més destacats de l’escena humorística catalana actual. La cita, impulsada per la productora Cal Tet amb el suport de l’Ajuntament, i la Diputació de Girona, vol consolidar-se com una proposta de referència a la Costa Brava després de la bona acollida i les altes xifres d’ocupació de les dues primeres edicions.

El festival s'ha presentat aquest matí amb la participació de l’alcalde del municipi, Jordi Soler; la diputada de la Diputació de Girona Vanessa Peiró, i Fel Faixedas, director del certamen. Riures manté la seva aposta per una programació d’humor 100% en català i per una oferta pensada per a tots els públics, amb espectacles que combinen monòlegs, improvisació, màgia, conversa i comèdia.

Programació de qualitat

La programació d’aquesta tercera edició inclou Marc Sarrats, amb L’hora final; Judit Martín, que estrenarà en primícia el seu nou espectacle Digamelón; Màgic Andreu i Jordi LP, amb Una nit de riures i màgia; Lloll Bertran, amb La paella dels dijous; Albert Om i Joan Maria Pou, amb el podcast Què t’ha passat?, i Carles Xuriguera i Fel Faixedas, que portaran per primera vegada a la Costa Brava el seu nou xou, Un xou no fa istiu.

L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va defensar el festival com una mostra de l’aposta del municipi per una cultura «viva, propera i accessible». Segons Soler, portar humor en català a Calonge i Sant Antoni no només significa programar espectacles de qualitat, sinó també generar «espais de trobada, cohesió i complicitat» entre la ciutadania. L’alcalde també va remarcar que el festival encaixa amb el model de municipi i amb el perfil de visitants i famílies que busquen una oferta cultural de qualitat durant l’estiu.

Més força i il·lusió que mai

Per la seva banda, la diputada Vanessa Peiró va destacar el paper dels festivals en el dinamisme dels municipis i va assegurar que Riures ja s’ha convertit, en només tres edicions, en una cita imprescindible per als amants de l’humor i de la cultura catalana. Fel Faixedas, director del festival, va subratllar que el certamen torna «amb més força i il·lusió que mai» després de l’èxit de les dues primeres edicions, mantenint el compromís amb la qualitat artística i amb l’humor en català en la seva versió més estiuenca.

Riures és una iniciativa de Cal Tet, la productora teatral i televisiva liderada pel mateix Faixedas, també responsable de Festimams, el festival d’humor de Girona, que aquest juny arribarà a la desena edició i creixerà amb una nova seu a Olot sota el nom de Cardagràcia, festival d’humor de Girona i Olot. El Parc del Collet acollirà els sis espectacles del cicle Riures i també disposarà d’un village amb servei de menjar i begudes. Les entrades, a 20 euros, ja són a la venda al web del festival, i també hi haurà abonaments diaris per a dos espectacles al preu de 35 euros.

