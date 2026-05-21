El Vadart farà més de quinze concerts i estrenarà escenari al Brava! Arts
Entre demà i el 19 de juliol el festival itinerant proposa música, art, enologia i agroturisme, amb artistes com Sergi Estella, Immaculate Fools i el Quartet Vivancos
El Vadart començarà demà amb una sisena edició que s'allargarà fins al 19 de juliol amb concerts en diversos escenaris gironins fns al 19 de juliol, entre els quals Flaçà, la Bisbal d’Empordà i Vilajuïga, entre altres. El festival manté el format itinerant i combinarà música, exposicions d’art, tastos de vins i propostes vinculades a l’enologia i l’agroturisme, amb un cartell que inclou noms com Sergi Estella, Immaculate Fools, Namina & Roots i el Quartet Vivancos.
Una de les novetats d’aquesta edició és la incorporació del Centre de Creació Brava! Arts, a la Bisbal d’Empordà, com a nou escenari del festival. El VADART també passarà per la plaça de l’ermita de Sant Fermí, a Flaçà; el Celler Empordàlia i l’Auditori Espai Misteri, a Vilajuïga; la Punta del Molinet, a l’Estartit, i l’església de Santa Anna, també a l’Estartit.
La programació s’obrirà demà a Flaçà, a la plaça de l’ermita de Sant Fermí, amb The Tasting Band, en una proposta que combina concert i tast de vins amb productes de proximitat. El 31 de maig, el festival es traslladarà al Celler Empordàlia, a Vilajuïga, amb l’actuació de Toni Beiro.
El 6 de juny, el VADART estrenarà l’escenari del Centre de Creació Brava! Arts amb una jornada de dotze hores d’activitat. El cartell d’aquell dia inclou Sergi Estella, The Tasting Band, Llum Blancafort, Jazz Capvespre Duo i DJ Ivanx. La jornada també incorporarà una mostra de vins amb cellers de les Gavarres, el Baix Empordà i l’Alt Empordà.
La programació continuarà a Vilajuïga. Al Celler Empordàlia, el 12 de juny hi actuarà Carla Giró. A l’Auditori Espai Misteri, situat en un antic pou d’aigua, hi haurà el concert de Namina & Roots el 13 de juny i el del Quartet Vivancos el 14 de juny, amb un repertori de música clàssica.
El tancament del festival es farà a la Punta de Molinet de l’Estartit els dies 18 i 19 de juliol. La programació inclou Immaculate Fools, Moon Police, Namina & Roots i DJ Robert de Palma. També hi haurà una actuació a l’església de Santa Anna amb Maite Rubio, Míriam Franch i Andrea Peirón.
A banda dels concerts, el Vadart inclourà exposicions d’art multidisciplinari amb obres de Meritxell Jiménez, Albert Serarols, Joanjo Bosk, Torrent Pagès, Estella Leds i Kel Domènech. La programació artística també preveu una mostra de 25 fotografies del Premi de Fotografia de Música en Viu del Book Music Festival i una selecció d’obres de l’Art En Brut Gallery.
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal