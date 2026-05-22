La 3a Nit de la Comunicació de la Selva reivindica el paper del periodista davant l'impacte dels algoritmes i la intel·ligència artificial
El subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig, destaca que els algoritmes "poden ser un aliat poderós" per als mitjans, però que "els periodistes són els qui aporten la jerarquia, el context i la responsabilitat" a la informació
El debat sobre el paper dels algoritmes, les plataformes digitals i la intel·ligència artificial en la construcció de l'actualitat informativa va marcar la 3a Nit de la Comunicació de la Selva, que dijous al vespre va omplir la sala hivernacle de l'Hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners. La trobada s'ha consolidat com un espai de referència per als professionals de la comunicació de les comarques gironines, reunint més de 150 periodistes, responsables de comunicació, creadors de contingut i representants institucionals en una jornada centrada en els grans reptes del sector.
L'acte va comptar amb la participació de Mariola Dinarès, directora i presentadora del videopodcast Popap de Catalunya Ràdio, que va obrir a jornada amb la ponència "El pescaclics ja no funciona". Dinarès va defensar la necessitat que els mitjans apostin per la credibilitat i la qualitat dels continguts davant la saturació informativa i els canvis en els hàbits de consum digital.
Posteriorment, la taula rodona "Quan l'algoritme decideix què és notícia" va aprofundir en com les plataformes digitals i els sistemes automatitzats condicionen la jerarquia informativa, la viralització dels continguts i la manera com la ciutadania accedeix a la informació. El debat va comptar amb la participació de Mariola Dinarès, Oriol Puig, subdirector del Diari de Girona, i Maria López, periodista especialitzada en comunicació digital, dades i noves narratives. Tots tres van coincidir que la comunitat que genera la premsa local, és una valor en els temps actuals, i van apel·lar a la responsabilitat dels consumidors d'informació per destriar els mitjans que actuen amb criteri periodístic i responsabilitat. Puig va destacar que els algoritmes i la intel·ligència artificial "poden ser un aliat poderós" per als mitjans, però que el criteri humà i editorial dels periodistes no es pot substituir, perquè és el que aporta "jerarquia, context i responsabilitat" a la informació.
La gala va serconduïda pels periodistes selvatans Alba Martínez, periodista de TV3 a Girona, i Marc Mundet, periodista i CEO de The Basket Lab, que van donar ritme a una vetllada marcada per la reflexió, el debat i el networking entre els assistents.
El portaveu de la Nit de la Comunicació de la Selva, Josep Lluís Vidal va reivindicar el valor del criteri periodístic i el paper social dels professionals de la informació en un moment de transformació accelerada: "L'algoritme pot decidir què es fa viral, però la credibilitat continua depenent del factor humà. El criteri, la capacitat d'anàlisi i el compromís ètic continuen sent insubstituïbles", ha destacat.
La benvinguda institucional va anar a càrrec de l'alcalde de Santa Coloma de Farners, Josep Prat que va felicitar els organitzadors i agrair el suport dels patrocinadors i col·laboradors que fan possible aquest esdeveniment. També van intervenir el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Marc Melillas, la vicepresidenta de la Demarcació de Girona del Col·legi de de Periodistes de Catalunya, Susanna Quintana. I el vicepresident quart i diputat de cultura de la Diputació de Girona, Jordi Camps; i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a través d'un vídeo..
L'equip impulsor de la Nit de la Comunicació de la Selva està format per Josep Lluís Vidal, Marc Sureda, David Rueda, Jordi Clarà i Montse Codina, amb la col·laboració de Ricard Serra.
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona
- Dos ferits en un xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Gregori