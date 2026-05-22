La Càtedra Ferrater Mora reflexiona sobre la censura i reivindica la veu de Pablo Hasel

La Facultat de Lletres de la UdG ha acollit una jornada en què s'han llegit fragments de cançons de l'artista

La jornada sobre llibertat d'expressió a la Facultat de Lletres de la UdG. / Cedida

Redacció

Girona

La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Revista de Pensament Virtù, va reivindicar dimecres la llibertat d’expressió amb un acte en què va participar el músic i economista Pau Llonch.

La jornada titulada La paraula lliure, la veu perseguida: Reivindicació de Pablo Hasél, va iniciar-se amb la presentació a càrrec del director de la Càtedra, Joan Vergés Gifa, que va contextualitzat la jornada dins la voluntat de generar espais de reflexió sobre les formes contemporànies de censura, dissidència i llibertat de pensament. Posteriorment, Llonch va parlar sobre les relacions entre l’expressió artística, el conflicte polític i la història dels mecanismes de repressió.

La jornada va finalitzar amb una lectura pública de fragments de les cançons de Pablo Hasél per part de les persones assistents, convertint el Claustre de la Facultat de Lletres en un espai de participació i reivindicació col·lectiva entorn del paper de la paraula i de la llibertat d’expressió en les societats contemporànies.

