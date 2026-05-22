Ernest Prana publica un nou senzill dedicat al seu fill

El single arriba mig any després de publicar el seu primer disc en solitari, "Torno a Casa"

El músic, compositor i cantant Ernest Prana. / Cedida

El cantant empordanès Ernest Prana ha publicat avui Quina sort (La Sucursal, 2026), un nou senzill dedicat al seu fill on celebra el canvi de prioritats que ha tingut en els últims mesos. Ho fa amb un tema animat que respira l’estiu que s’acosta i serveix per celebrar la vida i la paternitat.

«Quina sort que algú em fes canviar», com diu la tornada de la cançó, és una declaració d’intencions d’Ernest Prana, que agraeix al seu fill per fer-li valorar de nou les coses importants. La cançó narra com ha passat de treballar sempre fins tard a voler anar ben d’hora a casa per jugar i cantar amb el seu fill. I explica, a més, com aquest canvi de mentalitat li ha donat l’empenta per seguir endavant.

La cançó, produïda per Tato Latorre i amb les bateries de Toni Pagès, arriba tot just mig any després de publicar Torno a Casa (La Sucursal, 2025), un primer disc en solitari que ha tingut una gran rebuda entre el públic i ha exhaurit les entrades a la meitat dels concerts de la gira de sales. Ara, Ernest Prana encara un estiu amb una quinzena de concerts i festivals del renom de Porta Ferrada o Vallviva.

