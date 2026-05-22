Miguel Poveda recupera el repertori de 'Desglaç' vint anys més tard a Girona i hi afegeix un poema de Joana Raspall
La cobla Ciutat de Girona i el cor Geriona acompanyen al badaloní en l'estrena
Miguel Poveda ha interpretat en directe, per primera vegada, la cançó que musica el poema 'Si no fos' de Joana Raspall en un concert que ha servit per recuperar el disc 'Desglaç' vint anys després de la seva publicació. Ha estat en un concert a l'auditori de Girona, un equipament que aquest cap de setmana també celebra els vint anys. La peça de Raspall ha sonat a ritme de cobla de la mà de la formació Ciutat de Girona. El badaloní, però, ha comptat amb la col·laboració del cor Geriona en alguns dels seus temes. Hores abans del concert, Poveda afirmava a l'ACN que tenia ganes d'incorporar la sonoritat de la cobla i va veure l'ocasió perfecta en sentir el poema de Raspall.
Joana Raspall ha sonat aquest divendres al vespre a l'auditori de Girona de la mà de Miguel Poveda i la cobla Ciutat de Girona. Ha estat la principal novetat de l'espectacle que estrenava el badaloní a l'auditori per celebrar els vint anys de la publicació 'Desglaç'. Poveda ha detallat que aquest àlbum va suposar "un abans i un després" en la seva carrera, ja que per primera vegada introduïa el català al seu repertori.
Ho feia de la mà de poetes com Maria Mercè Marçal, Jacint Verdaguer o Joan Brossa. Miguel Poveda ha recordat que el repertori també compta amb obres de Joan Margarit, un poeta que va morir fa poc i que l'artista ha volgut homenatjar reproduint la seva obra. I ho ha fet fidel a l'estil de la publicació de 'Desglaç', combinant el flamenc amb les lletres de poemes. Aquest divendres al vespre, però, hi ha afegit una sonoritat nova: la de la cobla.
Poveda ha recordat quan anava a l'escola de Badalona, on feia classes de sardana. "Vaig trobar un poema de Joana Raspall i vaig notar que entrava a les venes i que calia cantar-ho amb una cobla de sardanes", explicava el músic aquest divendres al vespre. El cantant ha detallat que la lletra de l'obra de Raspall explica "el que estem vivint ara" ja que demana un món just i pacífic.
Per altra banda, Poveda ha sortit a l'escenari acompanyat del cor Geriona. Assegura que és una proposta que va arribar des de l'auditori però que no va dubtar ni un segon a incorporar-lo al repertori. "Les veus del cor creen una atmosfera que permet transmetre missatges de denúncia com el cas de 'Tenir la boca seca' que crida a la pau, la justícia i la llibertat", explicava Miguel Poveda.
I tot això ho ha fet cantant en català i parlant també en aquesta llengua. L'artista ha afirmat que la reedició de 'Desglaç' s'acosta "una mica més a la cultura catalana, que és la cultura del meu país". Poveda ha recordat que prové d'uns "orígens humils" i que va créixer "en un barri amb gent de tot arreu". Per això explica que "la llengua que faig servir en el meu dia a dia és el castellà però tinc el compromís de fer servir el català cada vegada que puc".
El concert de Poveda s'emmarca en els actes del vintè aniversari que celebra l'auditori de Girona. Una festa que seguirà aquest dissabte amb l'actuació de la soprano Lise Davidsen.
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa