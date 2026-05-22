El Museu del Cinema participa a Lisboa en una trobada europea sobre museus i patrimoni cinematogràfic
La jornada ha reunit museus d'Itàlia i Alemanya i ha abordat els nous models de conservació, exhibició i difusió
El Museu del Cinema de Girona va participar dimecres a Lisboa en el simposi Encontros no ANIM 2026, una trobada europea dedicada al futur dels museus d’imatge en moviment i del patrimoni cinematogràfic europeu. Ha estat organitzada per ANIM (Arquivo Nacional das Imagens em Movimento) en el marc del 30è aniversari de la Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema.
L’encontre ha reunit investigadors, conservadors i professionals del sector per debatre sobre els nous models de conservació, exhibició i difusió de les col·leccions cinematogràfiques en un context de transformació tecnològica.
La conservadora del Museu del Cinema, Montse Puigdevall Noguer, ha format part de la taula rodona internacional Museus d’imatge en moviment: exemples europeus. En aquesta sessió ha compartit experiències i models de gestió de les col·leccions amb dos dels principals museus cinematogràfics d’Europa: el Museo Nazionale del Cinema de Torí i el DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum de Frankfurt.
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats Bartrina, ha destacat que “la participació del Museu del Cinema en aquesta trobada europea de referència és un reconeixement a la feina rigorosa i continuada que es fa des de Girona en la preservació i divulgació del patrimoni cinematogràfic”.
Els debats de la jornada han abordat qüestions clau com els reptes de conservació de les col·leccions d’aparells i objectes cinematogràfics, els nous paradigmes museològics i el paper que han de tenir avui els museus d’imatge en moviment en l’àmbit educatiu i cultural.
