ENTREVISTA | David Ibáñez Director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona
"Omplim sovint l'Auditori de 'Girones' d'estils i gèneres molt diferents"
Ibáñez, responsable de l’equipament des del setembre de 2020 i amb una àmplia trajectòria com a gestor cultural, destaca el bon moment que viu l’Auditori i treu pit d’una programació cultural variada que cada any porta més públic
Quin balanç fa dels 20 anys de l’Auditori?
Tenim diverses línies d’acció que intentem potenciar i que inclouen el suport a la creació, un vessant educatiu i una programació cultural que inclou diferents nínxols. L’any 2025 va ser rècord en l’àmbit d’assistència, 141.000 persones van passar per l’Auditori, de les quals unes 100.000 per l’activitat cultural i la resta per altres esdeveniments. Pel que fa als congressos i esdeveniments, cada vegada tenim més demanda i una part important dels congressos són internacionals.
Quines són aquestes línies d’acció?
Primer de tot, un compromís amb la creació de la mà de La Marfà, així com potenciar el nostre projecte social i educatiu Auditori Obert. Hem treballat per reforçar el projecte propi i prestar un servei públic necessari perquè Girona disposi d’una institució que més enllà de receptacle d’esdeveniments tingui ànima pròpia. També hem fet un esforç per adaptar l’edifici amb un esforç d’inversió molt important per col·locar plaques solars i una transició a led, entre altres.
Aquesta temporada han creat un nou cicle per posar en valor l’edifici.
Sí, el cicle L’edifici, artista convidat, una variació que hem fet pel 20è aniversari de l’artista convidat, que en aquest cas no és de l’àmbit de la música i que a partir d’una acció refresca la mirada de la institució i juga amb l’arquitectura. Hi han passat la GIO Symphonia, Playmodes, Toni Mira i avui ho farà la funambulista La Corcoles.
Com va ser la seva arribada a l’Auditori en un moment tan delicat com va ser la pandèmia?
Vaig entrar el setembre de 2020, en un moment molt difícil per la cultura i pel sector dels esdeveniments i congressos. El nostre objectiu en l’àmbit cultural va ser marcar línies d’acció per ser un lloc de referència artística, que a l’Auditori hi passessin coses importants.
Creu que els hàbits de consum de música en directe han canviat des de la pandèmia?
Sí, hi ha hagut un abans i un després, i no només de la música, sinó que també hi ha hagut una irrupció fortíssima del sector dels esdeveniments i congressos. És clar que durant aquell moment l’adaptació a una situació molt estranya va ser molt dura. En ambdós aspectes, la postpandèmia va ser una eclosió. Amb la música hi va haver un dinamisme postpandèmic per un efecte carpe diem. Vam notar l’eclosió sobretot els anys 2023 i 2024, però d’alguna manera ha situat la música en directe com un fenomen que no toca sostre i que sorprèn a tots el que en formem part.
Què es prioritza en la programació cultural de l’Auditori?
El primer és aplicar la nostra premissa que volem que passin coses importants, i això tant pot voler dir que vinguin Paco de Lucía o que el Petit de Ca l’Eril estreni un projecte amb un globus aerostàtic, ens regim per coses que marquin tendència al panorama musical, i que tingui un espectre ampli. La nostra programació també s’explica pels acompanyaments en coproduccions amb La Marfà o amb projectes participatius com el Canta Gran, que convida a corals formades per majors de 60 anys a formar part d’un gran cor.
A l’inici ha comentat que l’any passat va fer rècord de públic. Noten una massa de públic fidel?
Sí, tenim un públic que se sent identificada amb el que oferim, tot i que dins la programació hi ha diferents nínxols, passant per la clàssica, flamenc -pop o altres propostes modernes. Omplim molt sovint de Girones d’estils i maneres diferents. Amb els anys hem vist passar molts artistes i públics diversos i és molt bonic constatar-ho. A banda, el vessant congressual també creix, tenim una ciutat extraordinàriament dinàmica i amb gent que vol organitzar coses.
Quins són els projectes futurs que es plantegen per als pròxims anys?
Volem continuar essent referència en tots dos àmbits i treballar perquè continuïn passant coses importants. Amb la música volem trobar el nostre espai, i en el congressual continuar la línia d’internacionalització. Tenim un programa social que pretén que els esdeveniments dediquin una activitat vinculada a la ciutat que deixi una empremta, amb això som una mica pioners.
El programa del 20è aniversari inclou música, conferències i espectacles. Com ho van plantejar?
Quan vam organitzar-ho, volíem que fos una mostra d’on venim i cap a on anem, i per això la primera activitat és una jornada professional. També s’havien de reflectir les nostres dèries, com La Corcoles, que és una aposta pels artistes de casa. Miguel Poveda i Lise Davidsen són noms potents, i reivindiquem el vessant festiu amb el concert Ressó, que compta amb artistes com Mazoni, Cala Vento i L’arannà.
