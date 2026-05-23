El romanès Cristian Mungiu fa història guanyant la seva segona Palma d’Or a Canes amb “Fjord”
"Els Javis triomfen amb el premi a la millor direcció per “La bola negra”, un guardó que pel cinema espanyol només havia obtingut Almodóvar"
Paco Vilallonga
El director romanès Cristian Mungiu ha fet història aquest dissabte a Canes guanyant la seva segona Palma d’Or per la pel·lícula “Fjord”. Mungiu ja va guanyar una primera Palma l’any 2007 amb “Cuatro meses, tres semanas y dos días”. El realitzador romanès entra al selecte club de directors que tenen dues Palmes d’Or, en el que hi ha Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, els germans Dardenne, Ken Loach, Michael Haneke i Ruben Ostlund. “Fjord” explica la història d’una família evangelista romanesa que emigra a Noruega i el conflicte que viuen en la petita població en la qual s’instal·len per les diferències de valors i creences respecte als habitants del poble.
Per la seva banda, els Javis (Javier Ambrossi i Javier Calvo) també han obtingut un triomf històric convertint-se en els segons directors espanyols en guanyar el premi a la millor direcció a Canes per la seva pel·lícula “La bola negra”. D’aquesta manera, igualen el manxec Pedro Almodóvar, que el 1999 va obtenir també aquest guardó per “Todo sobre mi madre”. Curiosament, Almodóvar ha estat un dels productors de la pel·lícula, que va causar impacte a Canes d'ençà que es va projectar. El jurat del festival ha compartit aquesta sensació donant-li un dels premis grossos del palmarès. Els Javis han compartit exaequo el reconeixement al millor director amb el polonès Pawel Pawlikowski per “Fatherland”, que era una de les favorites a la Palma d’Or. En el seu discurs, els Javis s’han mostrat eufòrics, i han recordat que era la seva primera presència a competició en un gran festival. Aquest guardó augura una llarga carrera de premis per “La bola negra”, i més quan aquest mateix dissabte s’ha conegut que la pel·lícula ha estat comprada per Netflix i que el film serà una de les grans apostes de la plataforma de cara als Oscars 2027.
El segon premi en importància del festival, el Grand Prix, ha estat per “Minotaur”, del director rus Andrei Zviaguintsev. En el seu discurs d’acceptació del premi, el realitzador, que viu exiliat a París i ha hagut de rodar la seva pel·lícula a les repúbliques bàltiques, s’ha adreçat directament i explícitament al president rus, Vladímir Putin, i li ha demanat que “aturi la carnisseria que s’està produint entre Rússia i Ucraïna”. El seu film és una crítica ferotge a les elits empresarials russes, que s’enriqueixen amb el conflicte i no tenen cap escrúpol a l’hora d’evitar qualsevol implicació directa amb la guerra.
Pel que fa a la resta de premis, el guardó al millor guió se l’ha endut el francès Emmanuel Marre per “Nôtre salut”, un treball impecable que ofereix una nova perspectiva sobre l’època del col·laboracionisme francès del règim de Vichy durant la 2a Guerra Mundial. Un premi amb un regust amarg perquè el film de Marre era un dels més ben puntuats per la crítica i aspirava a un premi més gran. De fet, al director francès se l’ha vist molt seriós mentre recollia el guardó a l’escenari, sense poder amagar una certa decepció. El Premi del Jurat ha estat per “The dreamed adventure”, l’esplèndid film de l’alemanya Valeska Grisebach, una obra sobre la porositat de les fronteres europees en un film que passa en un territori indefinit entre Bulgària i Turquia.
El premi d’interpretació masculina ha estat exaequo per Emmanuel Macchia i Valentin Campagne, els dos joves actors protagonistes de “Coward”, el film antibel·licista del belga Lukas Dhont, en el que interpreten dos soldats al front de la Primera Guerra Mundial que viuen una història d’amor enmig de la bogeria de la guerra. Els joves actors s’han imposat sorprenentment al francès Swann Artaud, protagonista de “Nôtre salut” d’Emmanuel Marre, que era el favorit a les travesses. Curiosament, el premi d’interpretació femenina també ha estat compartit, i aquí sí que s’han imposat les favorites dels pronòstics, l’actriu francesa Virginie Efira i la japonesa Tao Okamoto, protagonistes d’un dels grans títols d’aquesta edició: “Soudain”, del japonès Ryusuke Hamaguchi i que han recollit molt emocionades aquest guardó compartit.
Un dels moments més emotius de la gala de clausura d’aquest 79è Festival de Canes ha estat el lliurament de la Palma d’Or honorífica -la tercera d’aquesta edició després de les de Peter Jackson i John Travolta- a la cantant, actriu i directora Barbra Streisand. L’estrella nord-americana no ha pogut recollir personalment el guardó per problemes de salut -tot i que ha enviat un vídeo d’agraïment- i l’ha acceptat en el seu nom l’actriu francesa Isabelle Huppert, que va glossar la figura de Streisand.
