Rock per Xics i Filomena obren un Xalaro massiu a Platja d’Aro
El festival familiar arriba a la dotzena edició amb tretze propostes gratuïtes de música, circ, clown, teatre físic i instal·lacions interactives
El Festival Xalaro de Platja d’Aro ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la seva dotzena edició amb un inici marcat pel sol i per una forta presència de públic familiar. Les propostes programades han omplert els espais públics del municipi en una jornada que ha combinat música, circ, humor visual, jocs i instal·lacions interactives.
El certamen manté el seu caràcter gratuït i familiar amb tretze cites repartides entre actuacions escèniques i experiències participatives. La programació inclou música familiar, clown, teatre físic i muntatges pensats perquè els infants no siguin només espectadors, sinó també part activa de l’experiència.
Rock per Xics ha obert el dia amb un concert que fusiona rock i cançons populars catalanes. La proposta ha servit per posar en marxa una edició que, ja des de les primeres hores, ha convertit Platja d’Aro en un punt de trobada per a famílies.
Música, clown i participació
El primer dia també ha comptat amb l’humor d’El Goma i amb una proposta interactiva de la Cia. Apikipala. A més, Silent Disco Kids ha ofert una discoteca silenciosa amb auriculars, una fórmula pensada per acostar el ball i el ritme als més petits d’una manera lúdica.
Un dels moments destacats ha estat l’actuació de Filomena, un dels grups de moda de l’escena familiar. La formació ha fet saltar i cantar el públic amb una combinació de cançons tradicionals, animació i participació.
El festival continuarà aquest diumenge amb més activitats. La programació preveu propostes de la Cia. Flying Pikmis, Tombs Creatius, la Cia. La Corcoles, la Cia. Labú & Cris Clown i la Black Music Big Band Junior.
