Concert participatiu
El «Ressò» de l’Auditori de Girona marxa amb el públic cap a casa
La Sala Montsalvatge ha acollit un concert participatiu que ha unit uns 140 intèrprets sobre l'escenari i que ha barrejat estils i unit anys d'experiència, tot per acabar un cap de setmana que celebrava el 20è aniversari d'un dels espais culturals més importants de la ciutat
El cap de setmana ha arribat com un estiu no anunciat, gairebé com si l’Auditori de Girona hagués escollit a dit quan celebrar el seu vintè aniversari, acollint el públic per a uns vespres amenitzats amb música i activitats, tot escapant de la calor. Durant tres dies, l’espai ha acollit diferents esdeveniments, des de concerts, fins a conferències o l’ascensió al mateix Plau de Congressos, per impensable que sembli, a càrrec de la funambulista Mariona Moya, més coneguda com La Corcoles. Tot això per acabar la celebració i el dia d'avui amb Ressò, un concert participatiu que ha unit Cala Vento, Mazoni o el duet femení Arannà, amb alumnes de l'Escola Santa Eugènia i del Conservatori Isaac Albéniz, o la coral del Messies participatiu, i que s'ha quedat ressonant entre el públic, encara quan tot havia acabat.
Amb un sold-out abans del començament del cap de setmana, l’espectacle ha unit uns 140 intèrprets sobre l’escenari, tota una comunitat que ha format part de la història i la vida d’un dels espais culturals a Girona amb més renom, però també ha estat la primera vegada de molts altres nous artistes, petits i grans. Amb tot, l’objectiu ha estat el de celebrar una festa oberta i plural, compartint l’amor per la música amb un públic disposat a fer recíproca l’energia que ha transmès la barreja d’estils musicals, que a la fi, han coallat a la perfecció.
Rap, havaneres, cobla, cant coral, jazz, rock, música tradicional eivissenca, «aquí ho barregem tot» , deia la periodista Ester Bertran, qui ha estat l’encarregada de guiar, amb humor, les entrades i sortides dels participants sobre l’escenari i qui ha doant peu a un vespre que es podria haver allargat, a gust de molts, més de les dues hores queha durat el Ressò. La raó és que, tot començava convidant a quedar-se, amb la Girona Banda Band acompanyant la gent als seus seients des del mateix vestíbul o Adrià Bauzó, el director de l’espectacle, guiant els instruments de totes les agrupacions sota el paraigua de la Black Music Big Band, qui han estat l'acompanyament discret, i a estones els protagonistes, durant tot l'espectacle.
La Sala Montsalvatge, doncs, ha tancat la celebració d’un 20è aniversari que pretén durar vint anys més de comunitat, creant a l’Auditori un espai on tothom pugui acudir, de públic o d’intèrpret.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau