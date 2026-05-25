El cinquè volum de "Benvolguts absents" amplia l’obra referencial de biografies empordaneses
Aquest dimarts, 26 de maig, es presenta al Museu de l’Empordà el nou volum de la sèrie biogràfica escrita per Joan Ferrerós i Josep Valls
Santi Coll
La sèrie biogràfica Benvolguts absents presenta oficialment, el pròxim 26 de maig, el seu cinquè volum, editat conjuntament per l’Ajuntament de Figueres i el setmanari EMPORDÀ. L’acte, previst a l’auditori del Museu de l’Empordà a les set de la tarda, comptarà amb la presència dels dos autors, Joan Ferrerós i Josep Valls, protagonistes d’una nova etapa d’aquesta col·lecció dedicada a preservar la memòria de figuerencs i empordanesos que han deixat empremta en la vida col·lectiva del territori.
Amb aquesta nova entrega, Benvolguts absents arriba ja als 145 personatges biografiats, una xifra que situa el projecte molt més enllà d’un simple recull d’articles. El conjunt de la col·lecció s’ha convertit, volum rere volum, en una enciclopèdia bàsica de personatges rellevants de Figueres i l’Alt Empordà, una obra de consulta i de memòria que ajuda a entendre el teixit humà, cultural, social i cívic de la ciutat i de la comarca.
En el pòrtic del llibre, l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, vincula aquesta nova edició amb una idea essencial: la necessitat de preservar la memòria dels qui han contribuït a fer créixer la comunitat. Masquef recorda que la col·lecció "esdevé una eina fonamental per preservar i dignificar la memòria dels qui ens han precedit en aquest període recent de la nostra història". El batlle també subratlla que els cinc llibres publicats configuren "una valuosa crònica biogràfica de personatges" que, tot i no ser ja entre nosaltres, "han deixat una empremta profunda en la nostra ciutat i en la comarca". En aquesta línia, el director de l’EMPORDÀ, Marc Verdaguer, insisteix en el "valor de reunir en un mateix llibre ja no biografies clàssiques, sinó semblances a l’estil Homenots de Josep Pla, de personatges tan diversos com Albert Gurt, Núria Munarriz, Modest Prats, Maryse Olivé o Vicenç Pagès Jordà, per citar només alguns exemples".
Mantenir viu el record
El pròleg institucional a càrrec de l’alcalde posa l’accent en el valor cívic i patrimonial de l’obra. Masquef hi escriu que "una persona no mor del tot mentre perdura en el record dels altres" i remarca que aquestes pàgines contribueixen a mantenir viu aquest record. La nova entrega té també un valor simbòlic pel nombre de biografies acumulades. Aquesta mirada panoràmica és una de les claus de Benvolguts absents: cada perfil individual suma una peça a un mosaic més ampli, el d’una Figueres i un Alt Empordà construïts per persones de procedències, oficis, sensibilitats i trajectòries molt diverses.
Una de les grans novetats d’aquesta edició és l’autoria compartida. Ferrerós, impulsor del projecte juntament amb l’equip de l’EMPORDÀ i autor dels quatre volums anteriors, incorpora ara Josep Valls com a company d’escriptura. Els mateixos autors expliquen que, després d’una trobada d’amics, Ferrerós va proposar a Valls una col·laboració en una feina que ja venia de lluny, de "fa més de vint-i-cinc anys". Valls havia prologat els quatre llibres precedents.
A partir d’aquí, el treball passa a ser compartit. Ferrerós i Valls expliquen que "es reparteixen la feina" i continuen escrivint sobre persones conegudes amb allò que ja defineixen com a "estil Ferrerós": retratar el personatge "a través de la seva manera de fer, de parlar, de vestir, de menjar, de tractar amb els altres". Aquesta és, probablement, una de les grans virtuts de la sèrie: acostar-se als biografiats no només des de les dades o els mèrits públics, sinó també des del detall humà, des de la manera de ser i d’estar en el món.
El volum continua, doncs, el fil dels anteriors: "cròniques biogràfiques de gent coneguda i/o amiga" que han deixat petjada a casa nostra, però que ja no es troben entre nosaltres. Aquesta frase resumeix l’esperit de Benvolguts absents: parlar dels morts per interpel·lar els vius, conservar noms propis per explicar una comunitat i rescatar històries que, sense aquesta feina, podrien quedar diluïdes en l’oblit.
La coordinació de l’edició ha anat a càrrec de Camil·la Massot, que ha assumit aquesta tasca des de la primera edició. La seva continuïtat reforça el caràcter sòlid i coherent d’un projecte editorial que va néixer l’any 2002 i que ha anat creixent, des de la publicació periòdica fins a convertir-se en una obra de referència local.
Preàmbul a Garrigàs
La sortida a la llum d'aquest cinquè volum ha tingut un preàmbul amb la presentació de l'obra en l'àmbit local de Garrigàs, poble natal de Joan Ferrerós. L'autor, acompanyat per la regidora de Cultura i Educació, Ioli Marquès, ha parlat del Benvolguts absents V davant dels seus veïns en el Centre Cívic 1 d'octubre.
L'acte, celebrat aquest divendres, va comptar amb la participació de la directora de l'escola, Blanca Montaner, i les alumnes Iria i Afra, les quals van explicar als assistents les dades biogràfiques de Joana Colom, un dels personatges protagonistes del llibre. Ferrerós va explicar l'evolució en el temps d'aquesta obra.
Els protagonistes del cinquè volum
- Joana Colom, pedagoga
- Miquel Marisch, pagès i arqueòleg
- Dolors Lola Ubanell, bibliotecària
- Adela Riera, bibliotecària
- Pere Pierre Gironell, perruquer
- Salvador Fàbrega, espia
- Jaume Ministral, escriptor
- Albert Gurt, atleta
- Joan Falgarona, músic
- Ramon Boixadós, gestor
- Núria Munárriz, periodista
- Jesús Franco, capellà
- Joan Minobis, botiguer i actor
- Maria Xirau, investigadora
- Emili Casademont, periodista
- Manuel Costa-Pau, editor
- Modest Prats, sacerdot i filòleg
- Josep Claparols, capellà
- Jordi Bonaterra, comerciant
- Joan Paradís, pintor
- Esteve Ripoll, flequer i alcalde
- Lluís Duran, hoteler
- Eduard Puig, enòleg i polític
- Pere Fages, cineasta i polític
- Montserrat Minobis, periodista
- Isabel-Clara Simó, escriptora
- Maryse Olivé, professora i política
- Rafael Pascuet, editor i publicista
- Ramon Pujolboira, pintor
- Pilar Heras, educadora social
- Vicenç Pagès Jordà, escriptor
- Adrià Ciurana, artista
