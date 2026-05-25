El grup Vacas Sagradas de Joanjo Bosk torna a la Mirona
La banda portarà a l'escenari grans noms del rock com Barricada, Los Suaves, Rosendo, Extremoduro o Platero y Tú
El grup Vacas Sagradas de Joanjo Bosk tornarà aquest divendres a la sala La Mirona de Salt. El concert farà coincidir els deu anys de la banda i el cinquantè aniversari de Bosk, amb un repertori que versionarà bandes de l'anomenat rock urbà estatal de finals dels setanta, vuitanta i noranta.
La banda, que combina períodes d'activitat amb pauses, arribarà a la Mirona amb una formació renovada i amb un 2025 amb concerts a Barcelona i l'àrea metropolitana, com ara Salamandra, Wolf, Salta Plataforma o Back Stage.
Vacas Sagradas versiona grans del rock com Barricada, Los Suaves, Rosendo, Extremoduro o Reincidentes. En aquest concert, que arriba després d'anys de silenci, inclouran al repertori algun tema de les seves primeres bandes, Zulo i Aspid, per reivindicar els seus inicis.
