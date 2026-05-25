Joan Dausà rodarà el seu nou videoclip en un municipi i un xiringuito de la Costa Brava
El cantant busca figurants "amb actitud, energia i ganes de passar-ho bé" per participar en l’enregistrament, que es farà el 3 de juny a l'Escala i al xiringuito Bamboleo, a la platja del Riuet
El nou videoclip de Joan Dausà tindrà la Costa Brava, i més concretament l'Escala, com a teló de fons. El cantant de Sant Feliu de Llobregat rodarà el seu pròxim treball al municipi i a la guingueta Bamboleo, situada a la platja del Riuet, a la zona d’Empúries.
La crida per participar en el rodatge ja s’ha difós a través d’un cartell penjat al mateix establiment i a través a les xarxes socials. "Vols sortir al videoclip de Joan Dausà?", es pot llegir en l'anunci, que busca persones d’entre 18 i 99 anys amb "actitud, energia i ganes de passar-ho bé".
El rodatge està previst per al 3 de juny i es farà a l'Escala i a la mateixa guingueta. Les persones interessades a participar-hi han d’enviar un vídeo curt presentant-se, explicar si tenen alguna "habilitat especial o talent ocult" i indicar la seva disponibilitat entre les 9 del matí i les 9 del vespre. Les candidatures s’han de fer arribar per correu electrònic.
Vincle personal amb l'Escala
La tria de l’Escala no és un detall menor. I és que l'artífex de l'himne "Jo mai mai" manté des de fa anys un vincle personal i creatiu amb el municipi i amb l’entorn d’Empúries. El 2019 va ser el pregoner de la Festa Major de l’Escala, on va estrenar una havanera dedicada al municipi i va parlar de la seva relació amb alguns dels seus racons més emblemàtics, com el passeig d’Empúries o la Riba.
El 2021 hi va impulsar el festival Respira, un cicle de sis concerts a la ciutat grecoromana d’Empúries. Dos anys més tard, el 2023, també va actuar al Fòrum Romà d’Empúries en el marc del festival Portalblau (el 2017 ho havia fet més en petit comitè a l'escenari del Mar d'en Manassa).
