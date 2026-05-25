Racons de Circ de Corçà torna amb quatre propostes amb acrobàcies i música
La segona edició del festival del circ contemporani s'estendrà als nuclis de Matajudaica, Casavells i Cassà de Pelràs
La segona edició de Racons de Circ de Corçà tindrà lloc el 30 i 31 de maig als quatre nuclis del municipi amb quatre propostes itinerants de carrer. Amb l'objectiu d'apropar el circ contemporani i convertir els carrers en escenaris oberts a tothom, la programació combina propostes de companyies reconegudes que combinen humor, acrobàcies, música, poesia visual i participació del públic.
El dissabte 30 tindran lloc els dos primers espectacles en dos escenaris, el primer dels quals serà la plaça Major de Casavells. La companyia Duo Laos portarà Oveja Negra, una comèdia acrobàtica que reflexiona sobre la identitat i la diferència a través del llenguatge de circ. A les 19 h, el cicle es traslladarà al Parc Amagat de Matajudaica amb La Vida Toroidal de Roseta Gelats Circ Cia, un espectacle familiar que combina acrobàcies, música i moviment inspirant-se en els patrons i energies de la natura.
L'endemà a les 11 h, la proposta Shake Shake Shake de la companyia PakiPaya serà a la plaça del Firal de Corçà amb humor, risc i estètica disco que combina màstil xinès, acrobàcia aèria i interacció amb el públic. El cicle farà a les 12.15 h l'últim espectacle a la plaça de l'Església de Cassà de Pelràs amb El Mêtre de Jam, un espectacle poètic i tendre que convida els espectadors a entrar en un univers de joc, imaginació i complicitat.
La programació forma part de la campanya Tasta l'Empordà 2026 impulsada pels consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà.
