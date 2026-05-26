Claudio Kulesko: "'Bola de Drac' conté una riquesa narrativa exorbitant"
L'autor italià reflexiona sobre el poder, la catàstrofe o la fragilitat a través de l'icònic univers d'Akira Toriyama
Claudio Kulesko (Roma, 1991) és escriptor i filòsof, però també fan incondicional de ‘Bola de Drac’. Aquesta passió per l’univers d’Akira Toriyama l’ha portat a escriure ‘Bola de Drac i la filosofia’ (Blackie Books), un nou assaig que reflexiona sobre el poder, el trauma, la catàstrofe, l’acceleració tecnològica o la fragilitat dels éssers humans a través de la història d’en Goku i els seus amics. “’Bola de Drac conté una riquesa narrativa exorbitant”, afirma l’autor en una entrevista a l’ACN. El títol – que fa unes dotze setmanes que està al mercat – ja porta més de 5.000 exemplars venuts només en català. Segons l’editorial es tracta de l’enèsima prova que la sèrie està fortament vinculada amb Catalunya.
Quan Kulesko va acceptar escriure una monografia sobre manga tenia gairebé total llibertat a l’hora d'escollir les obres a tractar. Si bé en un primer moment va pensar en títols amb un alt perfil tècnic i especulatiu - com ‘Chainsaw Man’ o ‘Tokyo Ghoul’ – finalment va optar per agafar “un veritable pilar de la història del manga” que li fos proper a les seves arrels com a lector i espectador.
Des d'aquesta perspectiva, ‘Bola de Drac’ li va semblar perfecte, ja que darrere d’una aparent “simplicitat i linealitat”, s’amaga una “immensa exploració de la cultura pop d'aquells anys i, sobretot, de la imaginació humana, de les pors més profundes i dels somnis més salvatges”. El resultat ha sigut ‘Bola de Drac’ i la filosofia', una proposta que gira al voltant de la força, el poder i el destí en la construcció de l’heroi.
Un univers que continua ben viu
L’assaig reflexiona sobre temes que l’autor considera que sempre han estat “propers al cor” de les persones, com és el cas d'allò que és desconegut, el trauma, la catàstrofe, l'acceleració tecnològica, la recerca del poder o la fragilitat dels éssers humans davant l'univers. “Tendíem a aturar-nos en les aparences i no ens vam adonar de com d’espantós i imprevisible és Goku; com Krilin i Hèrcules representen l'esperit humà indomable que no s'inclina davant de res o com Freezer encarna el moviment subtil i incessant del capitalisme extractiu”, sosté.
De fet, Kulesko reivindica “la riquesa narrativa exorbitant de Toriyama” - el seu creador - deguda al contacte profund amb la font primària de la creació: la imaginació, “que mai sorgeix del no-res sinó que viu a través de la reelaboració gairebé onírica de materials preexistents”.
Per això, si l’univers de Bola de Drac continua ben viu és, segons l’escriptor, per dos factors essencials. El primer és “l'originalitat i espectacularitat” de les solucions narratives. “Té tots els ingredients d'un joc infantil: la història no s'acaba mai, i simplement es fa cada cop més divertida”, concreta. El segon, considera que és la velocitat creixent dels combats, una “al·legoria involuntària” d'un món cada cop més accelerat i impenetrable. “Només l'ull artificial del còmic o el dispositiu cinematogràfic ens permet seguir les batalles”, conclou.
Catalunya estima ‘Bola de Drac’
En el cas de Catalunya, ‘Bola de Drac’ sempre ha tingut una gran rebuda, en ser una sèrie icònica molt lligada també a la llengua catalana. L’editor de Blackie Books, Jan Martí, explica que la si bé a Itàlia s’ha venut com un assaig més ‘indie’ amb un recorregut “limitat”, no ha passat el mateix aquí. “Ha sigut tot un fenomen”, sosté, “en només un mes es va col·locar a la llista de llibres més venuts de no-ficció i en poques setmanes es van vendre més de 5.000 exemplars només en català”. Fins a la setmana passada ‘Bola de Drac i la filosofia’ encara es trobava entre els deu títols més demanats.
“A Blackie Books tenim la intenció d'acostar la filosofia a un gran públic perquè considerem que és una disciplina més necessària que mai. Un dels nostres primers èxits va ser ‘Els Simpson i la filosofia’, un recull d'assajos de filòsofs americans explicant els grans temes filosòfics a través dels Simpson. Des de llavors ens agrada aquesta barreja entre filosofia i elements pop”, detalla Martí.
L’editor també reconeix que sempre és agraït veure com funcionen els grans fenòmens de pop “nostrats”, que formen part d'infància de moltes persones. “Si hi volem trobar un paral·lelisme, ‘Bola de Drac’ és un fet català gràcies a la tele, i a mi sempre m'agrada explicar ‘Blackwater’ com un ‘Nissaga de poder’ situat a Alabama. ‘Bola de Drac’ i ‘Nissaga de Poder’ són, per tota una generació, com el papa i la mama”, conclou.