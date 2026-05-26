El F'Estiu de Calonge presenta una programació diversa amb més de la meitat d'entrades venudes
La sisena edició del festival es farà del 13 al 22 d'agost entre els jardins del Castell i el Pati d'Armes amb Els Amics de les Arts, La Ludwig Band i Mariona Escoda com a artistes destacats
La sisena edició del festival F'Estiu de Calonge s'ha presentat aquest matí a la Casa de Cultura de Girona amb més de la meitat de les entrades disponibles ja venudes. Aquest cop seran set concerts, entre el divendres 13 i el dissabte 22 d'agost, com sempre, de múltiples gèneres, amb el denominador comú de promoure la música i els artistes catalans. "Aquest és un festival diferent dels altres que es fan a la Costa Brava, és no massa gran, i centrat en els músics del país", ha remarcat l'alcalde, Jordi Soler.
Durant el primer cap de setmana, el F'Estiu portarà al Castell de Calonge Els Amics de les Arts (dijous 13 d'agost, organitzat per la Fundació Cultural El Foment), Judit Neddermann & GIO Symphonia (divendres 14) i La Ludwig Band (dissabte 15). La proposta seguirà amb Mariona Escoda (dimecres 19), les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat (dijous 20), el baríton palamosí Guillem Batllori i Elena Kolesnikova (divendres 21) i culminarà amb la Sant Andreu Jazz Band (dissabte 22).
El director artístic del F'Estiu, Francesc Sánchez Carcassés, ha explicat avui que els concerts d'Els Amics de les Arts i de La Ludwig Band es faran als jardins del Castell, a peu dret. La resta seran amb seient. Hi haurà un aforament màxim de 700 espectadors als jardins i per a uns 400 en les actuacions del Pati d'Armes. "Les entrades van sortir a la venda al febrer i no estem contents, estem contentíssims perquè del global de tot el festival ja n'hem venut més de la meitat", ha subratllat Sánchez Carcassés. Els preus van entre els 10 i els 35 euros. El responsable del festival també ha detallat que Els Amics de les Arts, que hi actuaran per segon cop, hi duran la gira de celebració dels seus 20 anys, igual com la Sant Andreu Jazz Band, fundada l’any 2006 pel músic i pedagog Joan Chamorro, una formació integrada per joves músics d’entre 13 i 21 anys que combina formació pedagògica i experiència escènica dins del món del jazz.
Un altre concert especial serà el del palamosí Guillem Batllori, amb l’espectacle Un baríton, una veu i mil jaquetes, que es basa en un recital líric de veu i piano ben dinàmic, variat tant en l'idioma com en l'estil i el gènere. Amb Elena Kolesnikova al piano, Batllori disposa d'un penjador amb jaquetes amb el qual escull la determinada per a cada un dels personatges que interpreta a cada una de les àries que canta. Batllori va ser finalista del programa televisiu "Aria, locos por la ópera".
Per a tots els gustos
La música de cobla tampoc faltarà en aquesta edició amb la Sant Jordi i La Principal del Llobregat. Aquest any s'hi estrenarà, com és tradició, una sardana, obra de Jordi Molina i que porta per títol El castell de Calonge. D'altres nits destacades seran les de la reconeguda cantant i compositora Judit Neddermann, acompanyada per la seva banda i la GIO Symphonia, sota la direcció de Joan Albert Amargós, per celebrar una trajectòria en constant evolució, que arriba als 10 anys, o el debut de La Ludwig Band al F'Estiu amb el seu disc Pel barri es comenta.
El F'Estiu mantindrà l'aposta per obrir portes del recinte dues hores abans dels concerts (20h) per fomentar que el públic pugui prendre una beguda o alguna cosa per sopar. En aquest sentit s'aprofitarà per potenciar talent jove, amb actuacions preliminars que amenitzaran aquesta estona prèvia en el que s'ha batejat com a F'estiueig. Un dels concerts el protagonitzarà Emma Sayer, que avui ha interpretat un tema propi en català durant la presentació que s'ha fet a la Casa de Cultura. A l'acte, a banda de l'alcalde Jordi Soler i del director artístic Francesc Sánchez Carcassés, també hi ha participat el diputat de Cultura de la Diputació, Jordi Camps.
