Les galeries catalanes premien Francesc Torres, Carme Orellana i Lluís Bassat
Els Premis GAC també han distingit Jordi Mayoral i les galeries Joan Gaspar, Antoni Pinyol, Alegria, Sorondo Projectes i Rocío SantaCruz
Les galeries catalanes han premiat Francesc Torres, Carme Orellana i Lluís Bassat a la dinovena edició de la Nit del Galerisme en una cita que ha reconegut sòlides trajectòries i també innovadores propostes del panorama artístic actual a Catalunya.
Segons l'Associació Galeries d'Art Catalunya, que convoca cada any la gala de premis, tots tres han estat homenatjats pels "sobrats mèrits" en els seus respectius camps. Francesc Torres i la Galeria Mayoral han rebut els dos Premis Honorífics, mentre que la Fundació Carmen & Lluís Bassat han estat distingits amb el Premi del Foment de les arts visuals, incorporat l’any passat al catàleg de guardons de la nit. Totes tres figures han rebut el càlid reconeixement de les més de 200 persones que han assistit a l’acte.
Durant la gala, que s'ha celebrat al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, també s'ha reconegut la trajectòria de les galeries Joan Gaspar, Antoni Pinyol, Alegria, Sorondo Projectes i Rocío SantaCruz; la comissària Nekane Aramburu; el crític Ricard Mas; el pòdcast El mundo del arte con Carmen Corbera, i la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- Foc nou al Girona
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit