Les galeries catalanes premien Francesc Torres, Carme Orellana i Lluís Bassat

Els Premis GAC també han distingit Jordi Mayoral i les galeries Joan Gaspar, Antoni Pinyol, Alegria, Sorondo Projectes i Rocío SantaCruz

Francesc Torres, Carme Orellana, Lluís Bassat i Jordi Mayoral.

Redacció

Barcelona

Les galeries catalanes han premiat Francesc Torres, Carme Orellana i Lluís Bassat a la dinovena edició de la Nit del Galerisme en una cita que ha reconegut sòlides trajectòries i també innovadores propostes del panorama artístic actual a Catalunya.

Segons l'Associació Galeries d'Art Catalunya, que convoca cada any la gala de premis, tots tres han estat homenatjats pels "sobrats mèrits" en els seus respectius camps. Francesc Torres i la Galeria Mayoral han rebut els dos Premis Honorífics, mentre que la Fundació Carmen & Lluís Bassat han estat distingits amb el Premi del Foment de les arts visuals, incorporat l’any passat al catàleg de guardons de la nit. Totes tres figures han rebut el càlid reconeixement de les més de 200 persones que han assistit a l’acte.

Durant la gala, que s'ha celebrat al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, també s'ha reconegut la trajectòria de les galeries Joan Gaspar, Antoni Pinyol, Alegria, Sorondo Projectes i Rocío SantaCruz; la comissària Nekane Aramburu; el crític Ricard Mas; el pòdcast El mundo del arte con Carmen Corbera, i la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya.

