Pintura
Paula Bonet denuncia un nou atac a la seva galeria d’art després de l’absolució del seu assetjador
El acosador de la pintora y escritora Paula Bonet sufre una "anomalía psíquica" y es absuelto en un segundo juicio
Alba Giraldo
La il·lustradora, pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a través del seu perfil d’Instagram un nou atac contra les instal·lacions de la seva galeria d’art, La Madriguera, després que algú trenqués el vidre de la porta d’accés, irrompés a l’interior i robés una peça de petit format. Els fets es produeixen deu dies després que quedés en llibertat provisional la persona que, segons la propietària de l’espai, l’assetja des del 2019.
«Algú ha trencat el vidre de la porta de la meva galeria d’art, hi ha irromput, ha mogut els quadres de lloc i ha robat una peça petita», ha informat l’artista, que també ha confirmat que «ja està posada la denúncia i ja ha estat la policia científica al taller fent la seva feina». Bonet ha recordat que la persona que l’assetja des de l’any 2019 era des de finals del mes de juliol en presó preventiva després que al juny irrompés al seu taller. En aquella ocasió, a més de robar un collaret, també va deixar missatges signats en una pissarra i va ser captat per les càmeres de seguretat del taller.
La propietària de La Madriguera afirma que fa més d’un any que intenta recuperar la normalitat i reprendre la seva activitat artística: «No vull renunciar a la felicitat que em donen la meva feina, la meva família, les meves amigues, la meva gossa i la meva parella». «Fa un any que em convenço que és possible i he tornat a poder pintar i a escriure», afegeix. Durant part d’aquest temps, segons explica, va comptar amb escorta policial, tot i que actualment assegura que només depèn del suport del seu entorn proper, amistats i veïnes per garantir la seva seguretat.
Absolt per una «anomalia psíquica»
Segons la sentència de conformitat a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, l’assetjador de la il·lustradora ha resultat absolt, després d’arribar a un acord amb l’acusació particular i acceptar els fets que se li atribuïen, en un segon judici al qual s’enfrontava per assetjar l’artista després d’al·legar que pateix una «anomalia psíquica». Una jutgessa de Barcelona li ha aplicat l’eximent completa de trastorn mental defensada pel seu advocat, Sergi Mercé Klein, per la qual cosa únicament se li han imposat les mesures de llibertat vigilada, el compliment d’un tractament o control mèdic, la prohibició d’aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-s’hi i el pagament d’una indemnització.
L’assetjador va irrompre al seu taller el 22 de juny de 2025 després de forçar una porta i va deixar escrit un missatge en una pissarra: «T’estimo. Em sap greu el pany. Seria bo perdonar-se?». També va deixar 235 euros en efectiu i va robar un penjoll d’or valorat en 180 euros. Segons la sentència, l’acusat va buscar l’artista fins i tot a la zona del taller que utilitzava com a dormitori.
Els fets van passar malgrat que l’home ja havia estat condemnat el 2023 per assetjament i tenia prohibit acostar-se a Bonet o contactar-hi durant cinc anys. Entre maig i juliol de 2025, l’acusat, «amb la finalitat de coartar la llibertat» de Bonet i «d’imposar-li la seva presència malgrat la negativa d’aquesta a relacionar-s’hi», va intentar acostar-se a la víctima fins a cinc ocasions.
