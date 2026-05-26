Vuit espectacles d'arts vives en un Escènit que aposta per l'humor i la reflexió
Diferents barris de Girona acolliran propostes de circ, dansa, teatre físic i clown entre el 26 de juny i el 23 de juliol
La programació d'aquest any de l'Escènit, el cicle d'estiu del Teatre Municipal de Girona que porta les arts escèniques als barris, portarà vuit propostes de circ, la dansa, el teatre físic i el clown entre el 26 de juny i el 23 de juliol.
El Barri Vell, l'Eixample Nord, Sant Daniel, Santa Eugènia, Fontajau i Sant Narcís són els emplaçaments que acolliran els espectacles, que després de la inauguració, s'han programat els dimarts i dijous. Aquest any, el cicle fa una "aposta per la creació local", amb dues companyies gironines (Fèmut i Cia Totapedra), i amb dues més que tenen algun membre de l'equip artístic de les comarques gironines (Colectivo Ameno i La Côtte Folle). La resta de companyies són Oulouy, Vero Cendoya, Le G. Bistaki i Cirque Pardi.
Els espectacles proposats són diversos i participatius, com ara Entre bous i vaques de La Côte Folle, que farà pujar a l'escenari cinc dones del grup sènior de l'escola de teatre El Galliner. En la presentació del cicle, el regidor de cultura de l'Ajuntament, Quim Ayats, ha assegurat que l'Escènit "permet portar propostes contemporànies i de qualitat als barris". També s'ha destacat el fet que diverses propostes han rebut acompanyament de les institucions, com ara Clam i Emboscadura, amb una beca Girona Crea; o les quatre propostes Tancarville, Bleu Électrique, Entre bous i vaques i Pífia.
Humor, ficció i reflexió
La inauguració tindrà lloc el divendres 26 de juny a les 22 h a la plaça de la Solidaritat, davant de La Marfà, on l'artista Oulouy, nascut a Costa d'Ivori i resident a Barcelona, farà l'espectacle Black, en què reflexiona sobre la violència i l'emancipació dels cossos negres a les societats actuals.
El dimarts 30 de juny a les 20 h serà el torn de l'espectacle Cicatrius de la Cia. Vero Cendoya al parc Central. Amb un format inclusiu de dansa-teatre que converteix el procés científic de la cicatrització de les ferides, plateja la cicatriu com a signe d'identitat d'un cos.
Tancarville de la Cia. Le G. Bistaki encetarà el juliol el dijous 2 a les 20 h a la plaça del Pallol. La companyia francesa que compta amb una llarga trajectòria i destaca en l'art de crear ficció fora d'un espai-temps racional, continua en aquesta peça una exploració pel món dels cossos, objectes i espais de representació amb humor a través del teatre físic, dansa i manipulació d'objectes.
El dimarts 7 a les 20 h, la pista esportiva del CREC Sant Daniel acollirà la proposta Clam de Fèmut a través de l'acrobàcia, la cultura popular i un espai circular.
La Copa serà el següent escenari de l'Escènit, que portarà el dimarts 14 a les 19.30 h Bleu Électrique de la francesa Cirque Pardi. El 2022 ja va passar pel mateix escenari amb l'espectacle Rouge Nord, i ara torna amb una comèdia absurda i profunda que desafia les convencions i transporta el públic a un univers cinematogràfic estrany i encantador.
El dijous 16 a les 19.30 h serà el torn d'Entre bous i vaques a al parc de la Guingueta de Fontajau, i el dijous 21 a la mateixa hora hi haurà la representació de la peça de clown irreverent Emboscadura del Colectivo Ameno al Camp del Bèlit.
L'últim espectacle serà el dijous 23 a la plaça del Pallol, en què la Cia Totalpedra representarà Pífia, una peça de trapezi whashington, acrobàcies i clown que retrata la pitjor versió d'un treballador.
