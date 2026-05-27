El Festival Istiu ja ha venut més de la meitat de les entrades
Andea Motis, Ginestà, Mazoni i Tomeu Penya encapçalen la programació, que tindrà dotze concerts en sis escenaris de Castelló d'Empúries
El Festival Istiu de Castelló d'Empúries ja ha venut la meitat de les entrades en la seva sisena edició. La programació, que inclou Ginestà, Andrea Motis, Tomeu Penya, Alosa i Mazoni començarà el 29 de juny i s'allargarà fins al 5 de juliol amb dotze concerts en sis escenaris del municipi.
La programació també aposta pel talent emergent, i ho fa amb Alba Armengou, Ernest Prana, Clima, Salva Racero, Llum Blancafort, Alverd Oliva i Wilma’s. El festival manté el seu model de concerts en espais singulars com la Basílica de Santa Maria, el Claustre del Convent de Santa Clara, el Pati del Palau dels Comtes, La Llotja, el Poblat Típic o la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava.
A banda, la sisena edició també incorpora formats especials com Notes de vi, l’espectacle experìencia de Salva Racero que combina música i maridatge de vi, ampliant l’experiència més enllà del concert convencional.
Les entrades es poden adquirir a través del web del festival.
