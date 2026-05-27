Le Poème Harmonique, el pianista Daniil Trífonov i la soprano Nadine Sierra actuaran al Festival de Torroella 2026

La 46a edició oferirà 15 concerts, del 31 de juliol al 21 d’agost, en paral·lel amb l'activitat de l'In-Edit Empordà

Xavier Cester, Jordi Colomí, Cels Sais Pagès, Montse Faura i Sergi Cameron, a la presentació del Festival Torroella 2026. / ACN

ACN

Torroella de Montgrí

El conjunt francès Le Poème Harmonique, el pianista rus Daniil Trifonov o la soprano nord-americana Nadine Sierra són alguns dels noms més destacats que passaran per la 46a edició del Festival de Torroella 2026 de música clàssica, que tindrà lloc del 31 de juliol al 21 d'agost. A més de talent internacional, destaquen noms locals, com el jove compositor Joan Magrané, amb el quartet de corda Diotima. El lema del certamen serà 'L'amor també deixa rastre', i segons la directora del festival, Montse Faura, "no serà una simple successió de concerts, sinó una constel·lació d'experiències". En total seran 15 concerts del programa central, al qual se sumarà la tercera edició de l'In-edit Empordà i altres activitats especials.

