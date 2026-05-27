Sons del Món de Roses ja ha venut 14.000 de les 34.000 entrades disponibles
El festival vol impulsar l'escenari del Village amb una programació pròpia, que desgranarà pròximament
Sons del Món de Roses ja ha venut 14.000 de les 34.000 entrades disponibles per a la 19a edició. El festival, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost, oferirà una trentena d'espectacles distribuïts entre l'escenari principal de la Ciutadella, els cellers de la DO Empordà i el Village, que els promotors volen impulsar amb programació pròpia. Entre les principals actuacions, hi ha Pablo Alborán, que obrirà el festival com a cap de cartell; Joan Dausà, Lax'n'busto i Gossos o Els Amics de les Arts, que actuaran amb Blaumut i Ramon Mirabet. A més, l'edició d'enguany comptarà amb tres artistes que només es podran veure en aquest escenari a l'estiu: Rosana, Sergio Dalma i Niña Pastori.
La Ciutadella de Roses tornarà a posar sobre l'escenari alguns dels principals artistes del panorama musical català i espanyol aquest estiu. Sons del Món ha presentat aquest dimecres la seva programació completa, que inclou l'actuació del cantant Pablo Alborán. L'artista serà el cap de cartell d'aquesta edició i li donarà el tret de sortida el 25 de juliol. Després, serà el torn del triple concert el 31 de juliol de Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, units per primer cop sobre l'escenari, i l'1 d'agost de Lax'n'busto i Gossos, també en un concert inèdit.
El 5 d'agost hi actuarà Rosana, que celebra els seus 30 anys de carrera i presenta nou disc. Serà l'únic concert que oferirà aquest estiu. També ho serà el de Niña Pastori, que hi actuarà el 6 d'agost, i el de Sergio Dalma, que ho farà l'endemà. Per l'escenari principal del festival també hi actuarà Joan Dausà i God Save the Queen. En aquest darrer concert, un euro de cada entrada es destinarà a Càritas.
A banda de la Ciutadella, el festival vol continuar impulsant l'escenari del Village, que des de fa temps permet accedir a l'espai amb un tiquet de 7 euros sense necessitat d'assistir a un dels concerts. L'espai comptarà amb una programació pròpia -que es desgranarà aviat-, però el director del festival, Xavi Pascual, ja ha avançat que hi actuarà Suu, Tura (finalista del programa Eufòria) o Guarres!. També s'hi han previst dues festes: 'Festa Picasso' i 'Bojos pels 90s'.
Pascual ha dit que cada cop hi acudeix més gent. De fet, ha assegurat que l'any passat entre 700 i 800 persones només van passar per aquest espai. I que festes com la dels 90 van reunir prop de 2.000 persones.
Concerts a quatre cellers de la DO
Com ja és habitual, quatre cellers de la DO Empordà oferiran actuacions de menor format. El celler Martín Faixó de Cadaqués ho farà l'11 d'agost amb Carlos Nuñez; el 13 d'agost serà el torn del Massís de l'Albera de Garriguella amb Manu Guix; el 15 d'agost Quim Masferrer actuarà a La Vinyeta de Mollet de Peralada i Roger Mas ho farà el darrer dia del festival a Vinyes dels Aspres de Cantallops.
En total, el festival ha posat a la venda unes 34.000 entrades de les quals ja se n'han adquirit 14.000.
