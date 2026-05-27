Tossa de Mar i Palamós tornaran a portar el cinema a la platja
El cicle Cinema Lliure a la Platja portarà dues pel·lícules premiades a ambdós municipis durant el juliol
Tossa de Mar i Palamós tornaran a treure el cinema a les platges aquest juliol en una nova edició del cicle Cinema Lliure en què també participen Tarragona, Arenys de Mar, Sitges o Mallorca. Durant el juliol, els municipis faran dues projeccions cadascun de films premiats, i prèviament hi haurà passis d'una selecció de curtmetratges del festival FILMETS i de la convocatòria Nou Talent. Tots els films es projectaran quan es pongui el sol, entre les 21.30 h i les 22 h.
Tossa serà el primer municipi gironí que arrencarà el cicle el 7 de juliol a la platja gran amb la projecció de Romería de Carla Simón, premiada amb el guardó a Millor interpretació revelació a Llúcia Garcia i nominada a sis Premis Goya, a la Palma d'Or a millor pe·lícula al festival de Cannes 2025 i amb 13 nominacions als Premis Gaudí. La cita també inclourà el curtmetratge Correspondencias afásicas.
La segona cita del cicle al municipi selvatà es farà el 21 de juliol amb La llum de l'Aisha de Shadi Adib, nominada a millor pel·lícula d'animació als Premis Gaudí, als Premis Forqué i als Premis Quirino. Prèviament es farà el passi del curtmetratge Plazer Bat.
Per la seva banda, la primera projecció a Palamós es farà el 12 de juliol a la platja de Sant Esteve de La Fosca, amb La llum de l'Aisha, precedida del curtmetratge Eureka!. La segona i última projecció que tancarà el cicle a les comarques gironines es farà el 26 de juliol amb La chica zurda de Shih-Ching Tsou, premiada al Festival de Cinema de Roma a millor pel·lícula i al Premi Golden Horse a la millor interpretació revelació el 2025. Prèviament, es projectarà el curmetratge La gent normal.
Cinema Lliure va néixer fa 15 anys a Barcelona, i fa 5 que va arribar a Mallorca, amb l’objectiu d’apropar el cinema de qualitat i en versió original a tothom –a través de llargmetratges i curtmetratges que sovint no arriben a les sales–, i de donar visibilitat a la producció catalana i balear, especialment al talent emergent local.
