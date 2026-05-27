"Verecundia": la incomoditat i el ridícul feta espectacle
La peça teatral, que parteix del clown per explorar l'absència de la figura paterna, s'estrenarà oficinalment divendres a la Planeta després de passar l'any passat pel Festival Z
Verecundia, una peça híbrida que explora la fragilitat, l'humor i la vergonya aliena, va ser una de les propostes destacades de l'edició passada del Festival Z, encara en format work-in-progress. El Col·lectiu Alipori, format per Paula Benito, Ainhoa Osuna i Celia García de la Plaza, es va formar a l'escola universitària ERAM, i aviat van adonar-se que tenien moltes coses en comú.
La peça parteix d'una mateixa inquietud: la sensació de no saber-se comportar "com toca" i de desencaixar del que s'espera d'una dona adulta. Des d'aquesta incomoditat, que el col·lectiu exemplifica al subtítol de l'obra "Rip el teu pare- Rip la teva vergonya" i converteix la vergonya pròpia i aliena en una eina de recerca escènica per preguntar-se què és el ridícul i qui decideix què fa vergonya i què no. Ho fa a través del gest, la paraula i la performance amb un joc continu amb el públic, que esdevé còmplice i part activa d'aquesta "incomoditat".
Les membres del col·lectiu defensen una manera d'encarar el món que fa servir l'humor com a eina i defensa, sobretot en situacions molt doloroses, com és la pèrdua d'un pare. Tot i que no està "ben vist" i és més aviat "estrany", a elles les empodera. No mostrar serietat en determinats moments fa que sorgeixin judicis per part de tercers que desacrediten la manera com elles volen viure una pèrdua. Tot això queda impregnat en aquesta peça, que inclou monòlegs i una actuació musical, i que s'estrenarà oficialment a la sala La Planeta divendres a les 20 h, i amb un segon passi dissabte.
