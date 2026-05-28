Alosa, El Petit de Cal Eril, Fillas de Casandra, El pony menut i Minibús Intergalàctic completen l'(A)phònica 2026
El festival banyolí comptarà es farà del 25 al 28 de juny i comptarà amb un total de 34 propostes en aquesta 22a edició
El festival de la veu (A)phònica de Banyoles ha completat el cartell de la 22a edició amb el duet de folk barceloní Alosa, El Petit de Cal Eril, El pony menut i els gironins Minibús Intergalàctic. D'aquesta manera, el certamen que se celebra del 25 al 28 de juny tanca la seva programació que compta amb un total de 34 propostes. A aquestes quatre formacions, cal afegir les ja anunciades anteriorment i entre les que destaquen Kiko Veneno, Lina_& Marco Mezquida, Magalí Sare amb Cor Bruckner Barcelona, Anna Andreu, L'arannà i Caamaño & Ameixeiras o Quim Carandell i Raquel Lúa, entre d'altres. Les entrades per aquests concerts estan disponibles des del 6 de maig a la web del festival.
El festival començarà el dijous 25 de juny, amb la presentació de Prometeu de mil maneres dit, a càrrec de Carles Rebassa i Abel Reyes al Teatre Municipal de Banyoles. Un acte gratuït que precedirà un dels grans concerts d'aquesta edició, el de Kiko Veneno a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles, on oferirà les cançons del seu nou disc i repassarà els grans èxits de l'artista.
El divendres 26 de juny a les 20 h, l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles acollirà el concert de L’arannà, que torna a l’(a)phònica per presentar el seu darrer treball, 'Turmarí', una proposta centrada en la tradició musical de les illes Pitiüses.
El duet format per Anna Sala i Lara Magrinyà ofereix una mirada contemporània sobre Eivissa i Formentera a través d’una experimentació sonora que combina veu, sintetitzadors i teclats amb instruments tradicionals com les castanyoles, el tambor, l’espasí o la flauta. Les propostes continuaran a La Muralla, amb el concert d'Alosa gratuït a les deu de la nit. A continuació, també a La Muralla,serà el torn de Fillas de Cassandra (duo). Fusionant tradició oral, electrònica i feminisme, el duo gallec presentarà Tertúlia (Altafonte, 2026), un disc que es podrà sentir per primera vegada a les comarques gironines, en un acte també gratuït.
El dissabte, el Monestir de Sant Esteve serà l’escenari de l’estrena de Ressons dels cants obscurs (versió concert) de Cor de Teatre. Inspirada en l’escultura 'L’ombra' de Joan Crous, l’obra transporta l’espectador al bombardeig de Gernika de 1937 a través de les veus del cor i el violoncel, fent emergir els ecos d’aquella tragèdia. A la tarda, al Teatre Municipal de Banyoles, Lorena Álvarez presentarà per primera vegada a les comarques gironines el seu nou disc 'El poder sobre una misma'.
A les 19.15, serà el torn de la preestrena de Mapes, una coproducció que reflexiona sobre la veu col·lectiva i les formes comunitàries de transmissió musical. Amb Neus Borrell, Elena Tarrats, Maria Coma i Raluca Radu, el projecte proposa un viatge per les polifonies de Catalunya en diàleg amb altres territoris, connectant tradició i contemporaneïtat a través de cants ancestrals, històries locals i una recerca sonora compartida. Serà a l'escenari Bonpreu del Claustre del Monestir.
A les 19:30 h i 20:45 h, la barca Tirona es convertirà en un escenari en moviment per al concert de Raquel Lúa. Amb influències del fado, el flamenc i la cançó d’autor, la jove artista presentarà 'Peinar raíces', un treball que convida a reconnectar amb les emocions essencials. La jornada continuarà a les 21 h a l’Auditori de l’Ateneu amb Magalí Sare, que presentarà Descasada acompanyada del Cor Bruckner Barcelona. El projecte, fruit d’una recerca de tres anys, explora el matrimoni des de múltiples perspectives a partir de cançons d’arreu del món. La nit es tancarà amb el rock dels gironins Minibús Intergalàctic en un concert gratuït a La Muralla.
El diumenge, l’Auditori de l’Ateneu acollirà el concert de Lina_ & Marco Mezquida, que presentaran 'O Fado'. El duet ofereix una reinterpretació contemporània del fado, on veu i piano dialoguen per crear un univers sonor íntim i suggeridor que combina tradició, poesia i innovació. les 19:15 h, l’escenari Bonpreu Claustre del Monestir serà l’escenari de Caamaño & Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega.
A les 19:30 h i 20:45 h, la barca Tirona acollirà els concerts de Quim Carandell, que oferirà un directe proper amb veu i guitarra. Conegut també com a líder de La Ludwig Band, Carandell desplegarà el seu univers irònic i personal en un recorregut musical per l’Estany que combinarà paisatge i música. les 21 h, el Teatre Municipal de Banyoles acollirà el concert d’Anna Andreu, una de les veus més singulars i imprescindibles de l’escena actual. El festival el tancarà aquesta edició el lleidetà El Petit de Cal Eril.
Finalment, en el marc de les activitats paral·leles del festival, el diumenge 21 de juny, a les 17 h i a les 19:30 h, Cor de Teatre oferirà l’espectacle audiovisual 'Nauta' a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles. Les propostes se sumen al ja anunciat Kiko Veneno, que actuarà el dijous 25 de juny a les 22 h a l’Estrella Damm Club Natació Banyoles.
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, va néixer l’any 2004 i en aquests anys hi han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria.
