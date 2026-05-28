Els Amics de les Arts publiquen 'Segurament t'estimo', primer senzill del nou disc previst per al 2027
Amb to vitalista i pop, la cançó té la producció de Joan Borràs, teclista d'Oques Grasses
Pere Francesch / ACN
Tornen els Amics de les Arts amb material nou amb la publicació de 'Segurament t'estimo', el primer avançament del nou disc previst per al 2027. La cançó inaugura "una nova etapa creativa" de la banda amb la producció de Joan Borràs, teclista d'Oques Grasses. De fet, 'Segurament t'estimo' també és la primera cançó que el grup publica sota el segell de Halley Records. Amb el to vitalista i pop que els caracteritza, el grup ha comptat amb les veus femenines del cor In Crescendo. Feia dos anys que el grup no publicava noves cançons, exceptuant el disc '20 anys d'Amics' (Pistatxo Records), publicat l'any passat, en què el grup revisitava 20 temes propis amb una vintena d'artistes.
Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué tornen amb una cançó nova i ho fan cantant: "No crec en l’amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós. M’espetega el cor, sento foguerades, sort que tard o d’hora em poso a lloc".
Els Amics de les Arts canten de nou sobre l'amor, el desamor, les relacions i les contradiccions humanes: "I segurament hi penses, i segurament l’enyores i segurament l’estimes, però cap dels dos ho sap. I segurament et penso, i segurament t’enyoro i segurament t’estimo, però cap dels dos ho sap".
En declaracions a l'ACN a mitjans d'abril, abans del concert al Palau Sant Jordi, la banda no va descartar avançar algun tema en què estaven treballant. "No sabem quan, ni de quina manera, però ens crema a les mans i volem compartir-ho", va assegurar Dani Alegret. "Estem fent les dues coses que més ens agraden: anar de gira i gravar un disc", va afegir Ferran Piqué.
El tema arriba en el marc de la celebració dels vint anys de carrera del grup amb una gira s’allargarà fins a la tardor i que passarà pels principals festivals tant de Catalunya com Guitar BCN, Canet Rock, Cabró Rock, Ítaca, Paupaterres, Sons del Món, Terramar, Petits Camaleons o La Castanyada del Cabró Rock, entre d'altres.
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat