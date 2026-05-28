El Fimag de Torroella de Montgrí ja escalfa motors
Un dels plats forts d'aquesta edició, que començarà el pròxim 4 de juny i s'allargarà fins al 7, serà la Gran Gala Internacional de l'Espai Ter
El Fimag de Torroella de Montgrí ja escalfa motors quan falta només una setmana perquè arrenqui la seva catorzena edició. Amb una programació que reunirà més de 20 artistes de renom internacional, 70 actuacions i 11 localitzacions, el festival omplirà de màgia el municipi entre el 4 i el 7 de juny amb l'eslògan e=màgia2.
Durant els quatre dies de festival, es podran veure espectacles de cartomàgia, mentalisme, màgia d'humor i grans il·lusions, però un dels plats forts serà la Gran Gala Internacional a l'Auditori Teatre Espai Ter que reunirà artistes de prestigi de diferents disciplines per mostar una panoràmica de la màgia més actual. Per l'escenari s'hi podrà veure la poètica visual del britànic Taylor Morgan; el duo Jay & Joss, especialistes en il·lusions d’alt impacte visual i guanyadors del prestigiós Penn & Teller’s Fool Us; Adrián Carratalá i Katerina Muzychuk, una de les parelles més creatives de la màgia europea actual; Juan Colás, que ha estat premiat recentment amb el tercer premi mundial de màgia còmica, que demostrarà com es pot reinventar el clàssic joc de les anelles; i l’argentí Sebak, que desafiarà, amb The Myth, els mites de la manipulació. La gala estarà conduïda pel Mag Marin.
Grans noms de cada disciplina
Tot i programar diversos artistes de cada especialitat, dins de la cartomàgia es comptarà amb dos grans noms, Dani DaOrtiz, deixeble directe de Juan Tamariz i un dels millors cartomags del món, que, a banda d'un sopar espectacle, innovador i íntim, al Restaurant Descarat, presentarà 100% Dani DaOrtiz al Cine Petit. I, Luis Otero, qui oferirà Cartificios al Palau Solterra, una barreja explosiva de màgia de prop, humor i improvisació.
Pel que fa al mentalisme, es podrà descobrir Lo sé todo, dels argentins Mago Daba y Cielo, una proposta participativa i familiar que acollirà la Casa Galibern. En el terreny de les grans il·lusions, sorprendran el duo britànic Jay & Joss i, Nuel Galán, un dels il·lusionistes valencians amb més projecció, que presentarà Sin límites a l’Espai Ter.
L’humor màgic serà un dels altres grans eixos del Festival amb Karim al capdavant, amb Todo va a ir bien… o no, un espectacle irrepetible de comèdia, improvisació i màgia a l'Espai Ter. Tampoc no faltarà l'esperada proposta golfa a La Sala de Pere Rafart que, a banda de ser una de les figures catalanes més reconegudes de la cartomàgia contemporània, també és l'actual propietari de la històrica botiga El Rei de la Màgia, on es va rodar part del programa Tria una carta de 3Cat.
Propostes per tothom
La programació familiar ocuparà bona part dels carrers i espais oberts de la vila amb artistes com Magow & Mireia, Karlus Soler, Francis Zafrilla, Mago Hugo, Dion Magic o Gneis, que combinaran màgia, teatre, poesia visual i humor per a un públic de totes les edats. A més, hi haurà espectacles gratuïts a emplaçaments com la plaça de la Vila i el passeig de Catalunya i propostes e proximitat a preus populars d'entre 2 i 5 euros en espais singulars com el Palau Solterra, l'Auditori La Tina, la Casa Galibern o el Cine Petit.
