
Un important esbós d''El gran dia de Girona' se'n va de Catalunya per 4.200 euros

Un postor estranger adquireix en una subhasta online la tela que va servir a Martí Alsina per crear la monumental pintura que s'exhibeix a l'auditori Irla

L'esbós que s'ha venut aquesta tarda és un oli sobre tela de 117x214 cm. / DdG

Un esbós que el pintor Ramon Matí Alsina va realitzar cap al 1862 i que li serviria per a pintar poc després la seva obra més coneguda, 'El gran dia de Girona', se’n va de Catalunya. La pintura s'ha adjudicat aquest dijous per 4.200 euros a un postor del qual només se sap que és estranger. La subhasta online, organitzada per Barcelona Auctions, es va iniciar el 8 de maig amb un preu de sortida de 30 euros, i ha finalitzat aquesta tarda havent arribat als 4.200. L’esbós, fins ara pertanyent a un col·leccionista català, és un oli sobre tela de 117x214 cm, que es relaciona amb l'ambiciós projecte del Gran Dia de Girona, la gran pintura històrica a la qual Ramon Martí Alsina va dedicar una part decisiva de la seva activitat durant la dècada de 1860.

El llenç venut avui pertany a l'ampli procés preparatori d''El gran dia de Girona'. Martí Alsina va treballar l'assumpte mitjançant nombrosos estudis, dibuixos i versions a l'oli, alguns de gran format. Amb els seus 117 x 214 cm, aquesta obra es considera un simple apunt, sinó un esbós de composició de dimensions importants, segurament destinat a assajar la distribució general de l'escena, el moviment de les figures, la relació entre els grups de combatents i l'atmosfera dramàtica del conjunt.

Segons han explicat els representants de la casa de subhastes, l'interès de l'obra resideix precisament en la seva condició de fase intermèdia entre la invenció compositiva i la pintura definitiva. S’hi adverteix la tensió característica de Martí Alsina com a pintor d'història: d'una banda, la cerca de versemblança mitjançant documentació, estudis de figures, indumentària, armes i escenari; per una altra, una concepció encara romàntica de l'episodi històric, basada en l'acumulació de personatges, el dramatisme dels cossos, la presència de ruïnes i el protagonisme dels caiguts en primer terme.

El gran dia de Girona

'El gran dia de Girona' s’exposa a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya, a l’Antic Hospital de Santa Caterina, a Girona. De dimensions excepcionals (5,40 x 11,90 m), és el quadre de cavallet més gran pintat a Catalunya. L’obra narra la victòria de la ciutat de Girona sobre l’exèrcit napoleònic, el setembre del 1809. Tot i que no està datada, els experts la situen entre 1863 i 1864. El procés de creació es va allargar gairebé deu anys i va estar a punt de portar a la ruïna l'autor en diverses ocasions.

L'obra ha d'entendre's dins de l'auge de la pintura d'història en el segle XIX. Per a Martí Alsina, més conegut pel seu paper en la renovació realista de la pintura catalana i per la seva dedicació al paisatge, el gènere històric oferia una via de prestigi artístic i de reconeixement públic. Les grans composicions d'assumpte patriòtic ocupaven llavors un lloc central en les Exposicions Nacionals i en la construcció visual de la memòria històrica contemporània.

