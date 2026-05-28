La Nit dels Músics de Cassà celebra mig segle
La vetllada sardanista més tradicional de la Festa Major del municipi tindrà lloc demà i tornarà a tenir Antoni Mas Bou com a director
Montserrat Juvanteny
La Nit dels Músics de Cassà de la Selva celebrarà aquest divendres mig segle de vida com una de les festes sardanistes més emblemàtiques de la Festa Fajor del municipi. La iniciativa, creada el 1976 pels Amics de la Sardana de l’any, consisteix a crear una cobla monumental integrada per músics nascuts o residents a la vila cassanenca, i els que formen part de les agrupacions musicals amb seu a Cassà.
L'acte es fa com a homenatge als músics i a la vila, en una plaça que històricament ha estat i és terra de músics, i està format per músics del municipi i de fora, i fins hi tot l’any passat hi havia músics de la Catalunya Nord, concretament de de la cobla Sol de Banyuls. En les darreres edicions també s’hi han anat incorporant joves estudiants de música de l’Escola de Música de Cassà i d’altres contrades. Actualment, només dues cobles tenen la seu a Cassà, la Selvatana, creada el 1913, i La Principal de Cassà, amb 128 anys d’antiguitat.
La Nit dels Músics ha servit d'estrena d'un bon nombre de sardanes de diferents compositors, però la festa també té les sevs pròpies sardanes «La Nit dels Músics», (1993) d’Antoni Mas Bou, i «Nit d’argent» (2000) del mateix autor.
Una festa consolidada
Ara, 50 anys desprès, no solament segueix l’iniciativa, sinó que s’ha consolidat amb assoliments com el de Cassà Ciutat Pubilla, l’any 2.000, que va reunir 200 instrumentistes, i altres efemèrides importants que han reunit més de 100 músics, tot plegat en una cobla virtual que rep el nom de Cobla de Músics Cassanencs.
La plaça de la Coma és el lloc habitual de la celebració, si bé, en ocasions especials, ha calgut habilitar altres espais, com el camp de futbol, davant la gran participació, tant de músics com de públic.
Aquesta gran participació genera el fet que calgui un director que damunt d’un petit empostissat marqui els temps, perquè tothom entri en el moment precís. El director, els darrers 32 anys ha estat Antoni Mas Bou, caldenc vinculat durant anys amb Cassà, per la seva residència a la vila.
Un històric director anterior a Mas Bou va ser Modest Puig, integrant de la Selvatana prop de 40 anys, a qui el compositor Francesc Mas Ros va dedicar la sardana A en Modest Puig, estrenada el dia 1 de gener de 1978, i que enguany formarà part del programa de l'esdeveniment, amb un repertori estrictament cassanenc, juntament amb Encarna de Joan Coll; Mans amigues de Francesc Camps, dedicada a la colla cassanenca d’aquest nom; La Nit d’Or d’Antoni Mas,estrenada l’any passat en motiu dels 50 anys de l’entitat Amics de la Sardana i Coral·lina de Joan Lázaro, l’autor manresà (1944-2024), els hi va regalar el 2010, en motiu del 35è aniversari de l’entitat, estrenada aquell any a la mateixa Nit dels músics.
