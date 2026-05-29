Els arquitectes premien l’ampliació del CAP Moisès Broggi a L’Escala i la Casa a Fonolleres de Parlavà
El jurat dels guardons també reconeixen el Forn Lleva't a Avinyonet de Puigventós; Can Biel a Mieres; el Front Marítim a l'Escala i l'a instal·lació "111 Faroles" a Olot
Els arquitectes gironins han atorgat ex aequo el premi Arquitectures a l'ampliació del CAP Moisès Broggui a l'Escala i la Casa a Fonolleres de Parlavà. El guardó més destacat d'arquitectura de les comarques gironines és un dels que s'han repartit aquesta nit durant la Gala dels Premis d'Arquitectura a la seu de la Demarcació del Col·legi, i que també han reconegut el Forn Lleva't a Avinyonet de Puigventós; Can Biel a Mieres; el Front Marítim a l'Escala i la instal·lació 111 Faroles a Olot.
El jurat, format per Stephen Bates, Beatriz Borque i Ramon Bosch, ha lamentat un any més durant la gala la "poca concurrència d'habitatge i d'edificis públics". En aquest sentit, a l'hora de valorar els projectes, han tingut en compte que tinguessin una dimensió pública, i per això han premiat de manera conjunta a la categoria d'Arquitectures i Interiors un projecte públic i un altre de privat. A banda, també han valorat els projectes que tenen com a objectiu reduir l'impacte ambiental o el conjunt d'energia.
Els deu projectes atorgats pel jurat han estat seleccionats d'entre la quinzena que van passar a la fase de selecció en les categories d'Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers, i el de Premi d'Opinió, escollit per la ciutadania entre 77 obres presentades. Per aquest últim guardó, s'han registrat més de 3.000 vots a través del portal del col·legi.
El premi Arquitectures s'ha repartit entre la Casa a Fonolleres a Parlavà, d'Anna i Eugeni Bach, i l'ampliació del centre d'atenció primària Moisès Broggi de l'Escala a càrrec de CollLeclerc. També han estat guardonades amb una menció del jurat la Cinquena Façana a Figueres, de Joan Flagueras i Salvador Tarradas, i Can Sargantana a Santa Pau, de Bayona Studio.
A la categoria Interiors, els premis han estat per al Forn Lleva’t a Avinyonet de Puigventós, de Quim Olea estudi d’arquitectura, i Can Biel a Mieres, de Sarquella Torres.
El Premi Paisatges ha recaigut en el Front Marítim de l’Escala, d’OAB Office of Architecture in Barcelona amb Pep Mariné, Gerard Oliver i Xavier Rigola. Pel que fa al premi en la categoria Efímers, ha estat per a la instal·lació 111 Faroles, de Bayona Studio, mentre que Natura resilient, del Màster en Disseny i Producció d’Espais UPC School – CCCB, ha estat guardonat amb una menció del jurat. El Premi de l’Opinió l’ha obtingut Forns de Can Genover a Boadella d’Empordà, del Servei de Monuments de la Diputació de Girona.
Tots els arquitectes i promotors seleccionats i premiats han rebut un diploma il·lustrat amb una reproducció d’una obra de l’arquitecte Josep Fuses titulada Porta del Castell de Llordà al Pallars Jussà, que forma part de la sèrie pictòrica Praeterita, un conjunt de treballs que exploren el concepte de ruïna com a espai de trobada entre una natura immutable i una cultura inevitablement efímera i fràgil.
Les obres premiades i seleccionades d’aquest any es podran veure a la sala d’exposicions Pia Almoina de la Demarcació de Girona del COAC fins el 13 de setembre. L’exposició mostra els projectes seleccionats i premiats i el Premi de l’Opinió en diversos panells de llum de gran format ordenats segons la seva categoria (Arquitectures, Interiors, Efímers i Paisatges).
A banda, fins a finals de juny, les ciutats de Girona (plaça Independència), Figueres (plaça de l’Ajuntament), Olot (plaça 1 d’Octubre) i Banyoles (plaça Major), acullen en els espais públics més emblemàtics les estructures efímeres on es reprodueixen els 15 projectes seleccionats en la 28a edició dels guardons.
