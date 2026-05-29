El Fastt programa una tretzena d'espectacles en deu micropobles de l’Empordà
La proposta, que apropa la cultura a les zones rurals, se celebrarà del 26 de juny al 26 de juliol
El Festival Fastt - Festival d’Arts Escèniques dels Micropobles programa una tretzena d'espectacles en deu micropobles de l’Empordà. La proposta que apropa la cultura a les zones rurals se celebrarà del 26 de juny al 26 de juliol a Capmany, Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Siurana, Vilabertran i Vilanant. Entre els espectacles programats hi ha 'Aurèlia et Phill', de Cia de Sobretaula; 'Wall & Peace', de Wonderground; 'iO', de Marc Filigrana; 'SOLO', de Roi Borrallas; 'La Suite (sobre Bach) ben afinada per a piano i pilotes', d’Eliane; 'CLAM', de Cia Fèmut; 'Guateque', d’Epidèmia Teatre o 'Nosaltres, els sense nom', de Mos Maiorum i Joan Yago, entre d'altres.
Organitzat per l’Associació FAST, el festival continua apostant per una programació variada amb disciplines com el teatre de text, el circ, el clown, el teatre musical o la dansa com a protagonistes.
Del 26 de juny al 26 de juliol, el festival recorrerà deu municipis de menys de 1.000 habitants de l’Alt Empordà. Enguany, el Fastt amplia la seva xarxa territorial, consolidant el projecte com una iniciativa cultural arrelada al territori i compromesa amb la descentralització cultural, i incorpora Capmany i Vilabertran, que se sumen a Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Siurana i Vilanant.
Inauguració
Com en els darrers anys, la inauguració del festival anirà a càrrec de la nova creació de Micropobles a Escena, el projecte comunitari del Fastt que connecta arts escèniques i participació ciutadana. Serà el 26 de juny a Capmany, un dels nous micropobles que participa en el projecte. La proposta d’enguany neix d’un taller de creació escènica centrat en el llenguatge del pallasso, i dinamitzat per Els Escarlata, en què catorze veïns dels micropobles han construït conjuntament una peça col·lectiva que es representarà en diversos pobles del festival. Aquesta primera jornada també acollirà parlaments de les institucions que col·laboren en el projecte i un concert de l’artista espollenc Lluki Valverde, saxofonista i corista de La Ludwig Band, que portarà el seu projecte en solitari al festival.
Els espectacles de dansa, circ i clown de l’edició són 'Aurèlia et Phill', de Cia de Sobretaula; 'Wall & Peace', de Wonderground; 'iO', de Marc Filigrana; 'SOLO', de Roi Borrallas; 'La Suite (sobre Bach) ben afinada per a piano i pilotes', d’Eliane; 'CLAM', de Cia Fèmut; 'Cuentas Corrientes', de Jessica & Boris, i 'LATAS' de D’Click.
També formen part de la programació 'Guateque' d’Epidèmia Teatre; 'Nosaltres, els sense nom', de Mos Maiorum i Joan Yago; 'Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig', del Col·lectiu Que No Salga de Aquí; 'Ronda de Comèdia', de Godai Garcia, Andrés Fajngold, Indicatiu i Març Llinàs i 'Caos de Teatre', de l’Abast.
El festival s’acabarà el 26 de juliol a 'Ordis amb LATAS', de la Compañía D’Click, arribada d’Aragó. Es tracta d’una peça de circ contemporani guardonada que combina humor, fragilitat i poesia visual per parlar de la necessitat dels altres i de la capacitat humana de continuar jugant fins i tot enmig del caos. La jornada finalitzarà amb una festa de cloenda oberta a tothom amb Ryna DJ.
El Veïnat de l’associació Fast
Els organitzadors han explicat que el Veïnat – Comissió Cultural és una de les singularitats del projecte, un espai de participació activa que "impulsa el treball en xarxa entre pobles i reforça el sentiment de comunitat al territori". Més enllà d’assistir com a públic, els veïns participen en la realització del festival, tant en la presa de decisions com en tasques de voluntariat, acollida, suport logístic o dinamització d’activitats paral·leles. A través de trobades obertes al llarg de l’any es generen espais de debat, intercanvi d’experiències i coordinació entre municipis.
Entrades
Les entrades es posen a la venda de forma preferent pels veïns i veïnes dels municipis del Fastt a partir d’avui, divendres 29 de maig i fins diumenge. Aquests podran comprar les entrades a través d’un enllaç que els facilitarà el seu Ajuntament. Dilluns, 1 de juny, s’obrirà la venda d’entrades al públic general a través del web oficial del festival.
Recentment reconegut amb el Premi Impulsa Cultura 2025 de la Fundació Catalunya Cultura, els organitzadors han remarcat que el festival s'ha consolidat com "un referent de transformació social a través de les arts, democratitzant l'accés a propostes contemporànies i enfortint els vincles entre veïns i veïnes mitjançant projectes de proximitat com Micropobles a Escena, que des de fa anys proposa noves creacions escèniques en la seva edició d’estiu i de tardor".
